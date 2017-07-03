Günaydın: Başkanımız açıklamayı yapacak

Kocaelispor Alt Yapı Genel Koordinatörü Aydın Günaydın, kendisinin ve ekibinin sözleşmesinin 31 Mayıs itibarıyla sona erdiğini, göreve devam ya da tamam konusunda resmi bir kararın bulunmadığını belirterek “Son sözü başkanımız söyler” dedi

ŞARTLARIMIZI SÖYLEDİK…

Günaydın açıklanmasının devamında, Başkan Yavuz ile bir araya geldiklerini dile getirerek “Biz başkanımıza şartlarımızı söyledik. Kendiyle bizzat görüştük. Şu an için kimsenin bir yere gittiği, ya da herkesin devam ettiği şeklinde kesin bir şey söylemeye yetkimiz yok. Eğer şartlarımız uyarsa ve başkanımız da uygun görürse, göreve devam edeceğiz. Ya da tamam diyeceğiz. Biz tabii ki devam etmek istiyoruz. Kocaelispor aşkıyla görev yapıyoruz. Kocaelispor’un yarınlarına hazırlık yapıyoruz” dedi.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK

Şu an için olağanüstü kongre nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan Başkan Bahri Yavuz’un yeni yönetim olmadan karar vermek istemediğini, ancak şifahen kararlar alındığı belirtilirken, gerek alt yapı görevleri ve gerekse de diğer transfer ve görevlendirmelerle ilgili, Başkan Bahri Yavuz’un bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Tüm transfer, teknik adam anlaşması ve diğer anlaşmaları, yeni yönetimin yapacağı belirtildi.