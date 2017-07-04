Güneş çok daha güçlü parlayacak

Gerek alt aphısı ve gerekse büyüklerdeki başarılarıyla örnek kulüplerimizden biri olan Kocaeli Güneşspor’da, olağan genel kurul 8 Temmuz’da çoğunluğa bakılmadan gerçekleşecek.

Mevcut Başkan Nebil Uzun güven tazeleyecek.

YÖNETİCİ SAYISI 13’E ÇIKACAK

Kocaeli Güneşspor, 8 Temmuz Cumartesi günü Hasan Doğan Amatörevi’nde olağan genel kurulunu yapacak. Özellikle alt yapıdaki başarıları ile kentin en dikkat çeken takımı olan Güneşspor’da mevcut başkan Nebil Uzun, tek liste ile seçime girecek ve güven tazeleyecek. Uzun’un yeni yönetiminde belirgin değişiklikler olacak. 12 olan yönetici sayısı 13’e çıkacak ve 2 bayan yönetici Yeşil Siyahlılar için kolları sıvayacak.

BAL’A KADRO KURULUYOR

Öte yandan Yeşil Siyahlılarda yeni sezon öncesi teknik adam belirsizliği devam ediyor. Takımı bu sezon da Mehmet Tanrıverdi çalıştırabilir. Adaylar arasında Ufuk Öğütveren, Necip Öztaş ve Murat Öztürk bulunuyor. Konu hakkındaki son kararı Başkan Uzun verecek. Güçlü bir kadroyla yeni sezona hazırlanacak olan Güneşspor’da, Okan ve Göktan’ın geri dönme ihtimali var. Adem dışında iç transferde fire vermek istemeyen Güneşspor, Mustafa Yıldırım, Ozan Albayrak, Ramazan Kocabey ve Mustafa Kukul ile görüşmeler yapacak. Erdem ÖVÜÇ