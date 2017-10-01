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Güneş, öğrencilere tecrübelerini paylaştı

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Güneş, öğrencilere tecrübelerini paylaştı
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Doç. Dr. Mustafa Güneş, hastanede staj görecek öğrencilere hayat tecrübelerinden örnekler verdi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017-2018 döneminde staja yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon eğitimi düzenlendi. Oryantasyon eğitimi; Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staja yeni başlayan Kanuni MTAL, Seka Çocuk Dostları MTAL, Kamer Öncel MTAL, Mevlana MTAL, Gebze MTAL öğrencilerini kapsayan 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

 

HAYAT TECRÜBESİ

Öğrencilerin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Hastane Yöneticisi Doç. Dr. Mustafa Güneş, öğrencilere iş yaşamında yaşadığı bilgi ve birikimini artıran hayat tecrübelerinden örnekler verdi. Stajyer öğrencilere hastanede uyulması gereken kurallar hakkında önemli bilgiler aktardı.

 

GENEL BİLGİLER VERİMDİ

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Komitesi Başkanı Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Ayşegül TAŞ,  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcıları, Hastane Eğitim Birimi sorumluları da, görev yaptıkları birimlerle ilgili öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Birim yöneticileri, yaptıkları konuşmalarda; Stajla süreciyle ilgili genel bilgiler, eğitim-öğretim süreçleri, hastane kuralları, disiplin yönetmeliği ile ilgili verdi.

 

ZAMANE ETKİN KULLANMA

Öğrencilerin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nitelikli ve donanımlı bir şekilde mezun olmaları için zamanı etkin ve verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek yoğun bir şekilde çalışacaklarını dile getirdiler. Birim yöneticileri, öğrencilere eğitim hayatları boyunca başarılar diledi.

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