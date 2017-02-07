Güneş, sorunları yerinde tespit ediyor

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici/Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, önceki gün kliniklerde uzun süre yatan hasta ve refakatçileri ziyaret etti.

Hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlamak, sorunları yerinde dinleyip çözüm yolu üretmek amacıyla yapılan ziyaretlerde, Klinik Sorumlu Hekimleri ve Servis Sorumlu hemşirelerinden de hastalar hakkında bilgi alındı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Vildan Burç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu Serap Ayhan’ın da eşlik ettiği ziyarette, hastaların ve yakınlarının istek ve önerileri Başhekim Güneş tarafından yerinde görüldü.