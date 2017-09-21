Güney ailesinin mutlu günü

Derince’de hizmet veren Günkay Market’in sahibi Hakan Güney ve Leyla Güney çiftinin çocukları Ali Akbey ile Harun Sercan sünnet olarak delikanlılığa adım attı. Derince’de yer alan Taşköprü Yolu Kadırga Alanı’nda gerçekleşen sünnete Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Sünnette cirit gösterileri de sahnelendi.
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Günkay Market’in sahibi Hakan Güney ve Leyla Güney çiftinin çocukları Ali Akbey ile Harun Sercan sünnet oldu
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