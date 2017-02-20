Murat Yıldırım'ın başkanlığındaki Güney Mahallesi, Körfez'de referandum nedeniyle ilk seçim bürosunu açan mahalle temsilciliği oldu.
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Güney Mahalle Temsilciliği açıldı
AKP Körfez İlçe Teşkilatı Güney Mahalle Temsilciliği, Güney Mahallesi'nde ilk seçim irtibat bürosunu açtı.
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