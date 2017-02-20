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Güney Mahalle Temsilciliği açıldı

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Güney Mahalle Temsilciliği açıldı
AKP Körfez İlçe Teşkilatı Güney Mahalle Temsilciliği, Güney Mahallesi'nde ilk seçim irtibat bürosunu açtı.

Murat Yıldırım'ın başkanlığındaki Güney Mahallesi, Körfez'de referandum nedeniyle ilk seçim bürosunu açan mahalle temsilciliği oldu.

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