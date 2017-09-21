  • BIST 104.966
  • Altın 146,252
  • Dolar 3,5079
  • Euro 4,1789
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 29 °C

Günlük kazancını Arakan’a bağışladı

»
Günlük kazancını Arakan’a bağışladı
Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ı ziyaret etti

 Her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde kutlanan 30. Ahilik Haftası kapsamında Kocaeli Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya başkanlığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Kemal Kaya ve esnaf odalarının temsilcileri katıldı. Yılın Ahisi seçilen berber Rasim Uyan ve Yılın Kâhyası olarak seçilen terzi Yasin Duman ziyarette hazır bulundu. Uyan, “Ahilik Haftası dolayısı ile bu hafta cumartesi günü kazandığım tüm parayı, Arakan’a bağışlayacağım” dedi.

81 İLDE KUTLANIYOR

Ziyarette Kocaeli Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzun, Başkan Vekili Zekeriya Özak’a üzerinde bereket duasının yazılı olduğu tablo hediye etti. Uzunkaya bu güzel haftada her daim yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Başkan Vekili Zekeriya Özak’a teşekkür ettiklerini belirtti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde 30. Ahilik Haftası, 18-24 Eylül tarihleri arasında her yıl Kırşehir merkezli 81 ilde kutlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Ahilik Haftası Kutlama Komitesi’nde yer alan Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Kemal Kaya ve çeşitli esnaf odaları temsilcileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

KAZANDIĞI TÜM PARA ARAKAN'A

Ahilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden komiteye Başkan Karaosmanoğlu adına teşekkür eden Başkan Vekili Özak, “Gerçekten tarihten günümüze süzülerek gelmiş, içerisinde kurumsal yapı itibariyle birçok öğretiyi barındıran bir ahilik kavramının haftası şeklinde bir aradayız. Gerçekten ahilik, İslamiyet’in ilk dönemlerinden, Selçuklulardan ve daha sonrasında da Osmanlı döneminde de kurumsallaşmış bir yapıdır. Bu yapı sayesinde sadece ticaret değil, sanat ve kültürel alanlarda toplumun önünde örnek bir kurum olarak her zaman varlığını sürdürmüştür. Ahilik sistemi günümüzde adı esnaf odaları olarak değişse de, içerdiği mana ve kavram itibariyle bir yapıya dönüşmüştür” dedi.  Ahilik Haftası münasebetiyle 2017 yılı Ahisi seçilen Kocaeli’nin Derince ilçesinde berberlik yapan Rasim Uyan, yılın Ahisi olarak seçildiğinde dolayı mutlu olduğunu belirtti. Berber Uyan, “Ahilik Haftası dolayısı ile bu hafta cumartesi günü kazandığım tüm parayı, Arakan’a bağışlayacağım” dedi. Ziyaret sırasında Yılın Kahyası seçilen terzi Yasin Duman, esnaf odalarına ve desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe’de Dünya İntiharı Önleme Günü etkinliği düzenlendi21 Eylül 2017 Perşembe 09:59
  • Baro’ya üç avukat daha21 Eylül 2017 Perşembe 09:38
  • Çalık: Yurt sorunu hala kanayan yaradır20 Eylül 2017 Çarşamba 17:08
  • Köseköy’deki battı çıktı esnafı mağdur ediyor20 Eylül 2017 Çarşamba 16:30
  • Entelektüel dünyanın yeni buluşma adresi 'Kartepe Zirvesi'20 Eylül 2017 Çarşamba 15:41
  • Mardin Kent Konseyi Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti20 Eylül 2017 Çarşamba 15:18
  • Darıca'da mahalle konağı çalışmaları20 Eylül 2017 Çarşamba 14:08
  • Outlet Center İzmit’te muhteşem bir etkinlik20 Eylül 2017 Çarşamba 13:19
  • Üzülmez, Vuslat Platformu'nda konuştu20 Eylül 2017 Çarşamba 12:26
  • SEDAŞ, minik misafirlerine enerji tasarrufunu anlattı20 Eylül 2017 Çarşamba 12:23
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim