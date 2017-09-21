Günlük kazancını Arakan’a bağışladı

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak’ı ziyaret etti

Her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde kutlanan 30. Ahilik Haftası kapsamında Kocaeli Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya başkanlığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarete Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Birliği Başkanı Kemal Kaya ve esnaf odalarının temsilcileri katıldı. Yılın Ahisi seçilen berber Rasim Uyan ve Yılın Kâhyası olarak seçilen terzi Yasin Duman ziyarette hazır bulundu. Uyan, “Ahilik Haftası dolayısı ile bu hafta cumartesi günü kazandığım tüm parayı, Arakan’a bağışlayacağım” dedi.

81 İLDE KUTLANIYOR

Ziyarette Kocaeli Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzun, Başkan Vekili Zekeriya Özak’a üzerinde bereket duasının yazılı olduğu tablo hediye etti. Uzunkaya bu güzel haftada her daim yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Başkan Vekili Zekeriya Özak’a teşekkür ettiklerini belirtti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı himayesinde 30. Ahilik Haftası, 18-24 Eylül tarihleri arasında her yıl Kırşehir merkezli 81 ilde kutlanıyor. Bu kapsamda Kocaeli Ahilik Haftası Kutlama Komitesi’nde yer alan Gümrük ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Kemal Kaya ve çeşitli esnaf odaları temsilcileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

KAZANDIĞI TÜM PARA ARAKAN'A

Ahilik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden komiteye Başkan Karaosmanoğlu adına teşekkür eden Başkan Vekili Özak, “Gerçekten tarihten günümüze süzülerek gelmiş, içerisinde kurumsal yapı itibariyle birçok öğretiyi barındıran bir ahilik kavramının haftası şeklinde bir aradayız. Gerçekten ahilik, İslamiyet’in ilk dönemlerinden, Selçuklulardan ve daha sonrasında da Osmanlı döneminde de kurumsallaşmış bir yapıdır. Bu yapı sayesinde sadece ticaret değil, sanat ve kültürel alanlarda toplumun önünde örnek bir kurum olarak her zaman varlığını sürdürmüştür. Ahilik sistemi günümüzde adı esnaf odaları olarak değişse de, içerdiği mana ve kavram itibariyle bir yapıya dönüşmüştür” dedi. Ahilik Haftası münasebetiyle 2017 yılı Ahisi seçilen Kocaeli’nin Derince ilçesinde berberlik yapan Rasim Uyan, yılın Ahisi olarak seçildiğinde dolayı mutlu olduğunu belirtti. Berber Uyan, “Ahilik Haftası dolayısı ile bu hafta cumartesi günü kazandığım tüm parayı, Arakan’a bağışlayacağım” dedi. Ziyaret sırasında Yılın Kahyası seçilen terzi Yasin Duman, esnaf odalarına ve desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.