Gurbetçi dost rakip oldu

Türkiye’deki futbol kariyerine Darıca GB’de başlayan gurbetçi futbolcu İbrahim Fatih Dilek, yeni sezonda eski takımına rakip olacak

4 yıl sarı-yeşilli formayı giyen kanat oyuncusu, 2013-2014 sezonu tamamlandığında Darıca’dan ayrılmış ve Ümraniye’ye transfer olmuştu. Daha sonra Eyüp’e giden, son 2 sezondur da Silivrispor’da oynayan İbrahim Fatih, İstanbul ekibini Erbaaspor ile oynanan Play-Off maçında attığı golle 2.Lig’e taşımıştı. Birçok takımdan teklif alan oyuncu, Darıca’nın yeni sezondaki rakiplerinden olan Ergene Velimeşe’ye transfer oldu. Tecrübeli oyuncunun 3.Lig’de 155 maçı ve 42 golü bulunuyor.