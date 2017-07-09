Güreş yazarımız Ziya Ürük’ten uyarı!

Federasyon’un güreş faaliyetleri bir alem!

Atasözlerimiz boşa yazılmamış. Her biri bir tecrübenin eseri. “At binenin kılıç kuşananın, işini bilmeyen çavuşlar…” gibi

SIÇRAMA TAHTASI OLMAMALI…

Bizim Güreş Federasyonumuz da, gününü gün etmek, bir makama sıçrama tahtası yapmak gibi düşüncede olanların yeri olmamalı. Bir seneyi aşkın sporcu idareci hakem ücretleri ödenmiyor. Ramazanda üç ilde yüzlerce kişiye yemek ikramı için bulunan para, güreş fedakarlarından esirgeniyor. Güreşe hizmet için çalışılmalı. Ne yazık ki Federasyon seçimlerinde görev alanlar, yurt dışı müsabakalarda gezi anılarını sosyal medyada güncelleştirmekle meşgul.

İNSAN UTANIR…

Güreş programları çorbaya dönmüş, Dış müsabakalarda başarısızlık had safhada, onları ilgilendirmiyor. Müsabakalarda Türk güreşçisi 5., 6., 7. olmuş onlar için sanki başarı. Bir de fotoğraf çektiriyorlar. İnsan utanır. Lig müsabakaları araya sıkıştırılmış, def-i bela kabilinden yapılıyor. Lig finalleri (çeyrek, yarı final ve final) bir ilde grup müsabakası gibi icra ediliyor. Neden? Geç kalınmış, iyi organize edilmemiş program yüzünden. Lig finalleri Kırkpınar Yağlı güreşleri arifesinde yapılıyor. Diyeceksiniz ki ”yağlı güreş ayrı, minder ayrı… Bunu ayırt edebilecek güç kimde var. Minder güreşçisine “yağlı yapmayacaksın” diyebilecek güç kimde!..

SANKİ HER ŞEY DÖRT DÖRTLÜK…

Federasyon, her şey dört dörtlükmüş gibi, pehlivanın giydiği kispet uygun değil diye bir talimat yayınlamış. Kısbet örneğini de sitede yayınlamış. Yayınladığı kispet geleneğe uygunmuş. Böyle süslü geleneğe uygun kispeti eski pehlivanların takdirine bırakıyorum. Bu süslü kispeti yapanlara da hayırlı olsun derim. Yeni kispetleri Başpehlivanlar, bu seneki Kırkpınar’da giyme mecburiyetindeymiş. Diğer boylar 2018 Ocak ayından itibaren yeni kispetleri giyeceklermiş. Aksi halde güreş organizasyonlarına iştirak edemeyeceklermiş.Gönül, güreş için güzel şeyler yazmak istiyor; lakin icraat işini bilmeyen çavuşların elinde.