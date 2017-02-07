  • BIST 87.066
  • Altın 146,930
  • Dolar 3,7171
  • Euro 3,9623
  • Kocaeli : 10 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 8 °C

Gururumuz Karamürsel İY’nin rakibi Tekirdağ

»
Gururumuz Karamürsel İY’nin rakibi Tekirdağ
2016-2017 sezonu Büyük Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil eden Karamürsel İdman Yurdu,Ziraat Bankası’nı 3-1 mağlup ve liderliğini sürdürdü. Temsilcimizin 12 Şubat Pazar günkü rakibi Tekirdağ GHSİM olacak.

ŞOV YAPTILAR

14. maçında Play-Off iddiası devam eden Ziraat Bankası karşısında şov yapan lider temsilcimiz Karamürsel İdmanyrdu rakibini 3-1 devirdi. Karamürsel Atatürk Spor Salonu’ndaki oynanan ve Bolu’dan Hamil Özdamak ile Murat Aslanata hakem ikilisinin yönettiği mücadeleye temsilcimiz Oğuz Acar, Taner Fındıkçı, Fatih Övüç, Kaan Çiçek, Veli Koçak, Cihan Kırıcı ve Okan Demirbaş ilk 6’sı ile başladı.

 

MÜTHİŞ İŞLER BAŞARIYORLAR

Maçın setlerini 25-22, 21-25, 25-14 ve 25-18 kazanan ekibimiz sahasındaki yenilmezlik unvanını sürdürdü ve puanını 36’ya çıkardı. Kritik bir engeli daha aşan Karamürsel, 14. maçında 12. galibiyetine imza attı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Karamürsel 12 Şubat Pazar günü 14 maçta 6 galibiyet 8 yenilgi alan Tekirdağ GHSİM ile deplasmanda karşılaşacak. Gruptaki bir diğer temsilcimiz Yeni Kandıra, son sıradaki Mahir Başer Ortaokulu’nu 3-1 mağlup etti ve 5. galibiyetini aldı.

 

VOLEYBOL ERKEKLER 2. LİGİ 2. GRUP

TAKIMLAR                        O         G        M          As.      Vs.        p

1  KARAMÜRSEL İY         14        12        2          38        16        36       

2  İSTANBUL BBSK          14        11        3          35        14        33       

3  SUNGURLU BLD.          14        10        4          32        17        29       

4  ZİRAAT BANKASI         14        9          5          32        26        25       

5  HASAD GENÇLİK          14        8          6          30        23        24       

6  TEKİRDAĞ GHSİM        14        6          8          23        31        17       

7  MERZİFONGÜCÜ          14        5          9          24        32        16       

8  YENİ KANDIRA             14        5          9          21        31        16       

9  OVACIK GENÇLİK         14        3          11        13        33        9         

10 MAHİR BAŞER             14        1          13        14        39        5         

 

14. HAFTANIN SKORLARI

KARAMÜRSEL İY- Ziraat Bankası: 3-1   

YENİ KANDIRA- Mahir Başer OO: 3-1   

Merzifongücü - Tekirdağ GHSİM: 3-0        

Ovacık Gençlik - İstanbul BŞB: 0-3 

Hasad Gençlik - Sungurlu Bld:2-3   

 

15. HAFTANIN PROGRAMI – 12 Şubat Pazar

Tekirdağ GHSİM - KARAMÜRSEL İY    

Sungurlu Bld – YENİ KANDIRA

Ziraat Bankası – Ovacık Gençlik      

Mahir Başer OO - Merzifongücü      

İstanbul BŞB. – Hasad Gençlik       

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van’ın forveti Berkay cezalı07 Şubat 2017 Salı 10:00
  • Can çekişen takımlarla içerideyiz07 Şubat 2017 Salı 09:58
  • Afyon’daki maç bedavadan biraz pahalı07 Şubat 2017 Salı 09:46
  • 24 Erzincan’da hoca değişikliği07 Şubat 2017 Salı 09:45
  • Sen düşün Afyon!07 Şubat 2017 Salı 09:43
  • Efsane geri döndü07 Şubat 2017 Salı 09:07
  • Geleceğin şampiyonu: Hasan İlker Manavcı07 Şubat 2017 Salı 09:03
  • Genç kızlar voleybol takımı Kocaeli 4’üncüsü07 Şubat 2017 Salı 09:02
  • Tunç Tuncaboylu: Elimden geleni yapıyorum07 Şubat 2017 Salı 08:49
  • Onur Kandöken: Sorumluluğumuzun farkındayız07 Şubat 2017 Salı 08:47
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim