Gururumuz Karamürsel İY’nin rakibi Tekirdağ

2016-2017 sezonu Büyük Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde ilimizi başarı ile temsil eden Karamürsel İdman Yurdu,Ziraat Bankası’nı 3-1 mağlup ve liderliğini sürdürdü. Temsilcimizin 12 Şubat Pazar günkü rakibi Tekirdağ GHSİM olacak.

ŞOV YAPTILAR

14. maçında Play-Off iddiası devam eden Ziraat Bankası karşısında şov yapan lider temsilcimiz Karamürsel İdmanyrdu rakibini 3-1 devirdi. Karamürsel Atatürk Spor Salonu’ndaki oynanan ve Bolu’dan Hamil Özdamak ile Murat Aslanata hakem ikilisinin yönettiği mücadeleye temsilcimiz Oğuz Acar, Taner Fındıkçı, Fatih Övüç, Kaan Çiçek, Veli Koçak, Cihan Kırıcı ve Okan Demirbaş ilk 6’sı ile başladı.

MÜTHİŞ İŞLER BAŞARIYORLAR

Maçın setlerini 25-22, 21-25, 25-14 ve 25-18 kazanan ekibimiz sahasındaki yenilmezlik unvanını sürdürdü ve puanını 36’ya çıkardı. Kritik bir engeli daha aşan Karamürsel, 14. maçında 12. galibiyetine imza attı ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Karamürsel 12 Şubat Pazar günü 14 maçta 6 galibiyet 8 yenilgi alan Tekirdağ GHSİM ile deplasmanda karşılaşacak. Gruptaki bir diğer temsilcimiz Yeni Kandıra, son sıradaki Mahir Başer Ortaokulu’nu 3-1 mağlup etti ve 5. galibiyetini aldı.

VOLEYBOL ERKEKLER 2. LİGİ 2. GRUP

TAKIMLAR O G M As. Vs. p

1 KARAMÜRSEL İY 14 12 2 38 16 36

2 İSTANBUL BBSK 14 11 3 35 14 33

3 SUNGURLU BLD. 14 10 4 32 17 29

4 ZİRAAT BANKASI 14 9 5 32 26 25

5 HASAD GENÇLİK 14 8 6 30 23 24

6 TEKİRDAĞ GHSİM 14 6 8 23 31 17

7 MERZİFONGÜCÜ 14 5 9 24 32 16

8 YENİ KANDIRA 14 5 9 21 31 16

9 OVACIK GENÇLİK 14 3 11 13 33 9

10 MAHİR BAŞER 14 1 13 14 39 5

14. HAFTANIN SKORLARI

KARAMÜRSEL İY- Ziraat Bankası: 3-1

YENİ KANDIRA- Mahir Başer OO: 3-1

Merzifongücü - Tekirdağ GHSİM: 3-0

Ovacık Gençlik - İstanbul BŞB: 0-3

Hasad Gençlik - Sungurlu Bld:2-3

15. HAFTANIN PROGRAMI – 12 Şubat Pazar

Tekirdağ GHSİM - KARAMÜRSEL İY

Sungurlu Bld – YENİ KANDIRA

Ziraat Bankası – Ovacık Gençlik

Mahir Başer OO - Merzifongücü

İstanbul BŞB. – Hasad Gençlik