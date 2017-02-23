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Gururumuz Pirelli

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Gururumuz Pirelli
Corparate Basketbol League’de bu sezonun iki iddialı takımı Pirelli ve Doğuş Grubu kozlarını paylaştı.

Pirelli Basketbol takımı, 2015’in şampiyonu zorlu  Doğuş Grubu  maçını 64-62 kazandı. Pirelli Basketbol takımı 4 Mart Pazar günü Odeabank  ile saat 18.40’da  Kasımpaşa  Spor Kompleksinde karşılaşacak

 

BAŞABAŞ MÜCADELE

Corparate Basketbol League’de oynadığı oyun ve gösterdiği mücadele ile göz dolduran Türk Pirelli Basketbol Takımı, elit gruptaki prestij mücadelesine devam ediyor. Dudullu Well Clup Spor kompleksinde oynanan maçta Pirelli Basketbol takımı, kendisi gibi iddialı 2015 yılının şampiyonu Doğuş Grubu ile zor bir maç oynadı. Sarı-Kırmızlılar son periyodda Mehmet ve Melih’in 5 faulle oyun dışı kalmasına rağmen müthiş mücadele gösterdikleri maçı 64-62 kazanmasını bildi. Güzel bir atmosferde başlayan  maçın ilk periyodunda iki takımın da kendi alanlarında kontrollü ve iyi savunması vardı. Recep, Orçun ve Volkan ile etkili olan Pirelli Basketbol takımı rakibine 20-14 üstünlük sağladı. İkinci periyodda alanda sert bir mücadele vardı. Oyunu dengeli götüren Sarı Kırmızılılar iki sayı üstünlükle ilkyarıyı 30-28 önde tamamladı.

Üçüncü periyod da alanda müthiş bir mücadele vardı.Her iki takım da sert bir savunma yaparken Türk Pirelli takımında Melih ve Recep’in üç sayılık atışlarda isabet sağlaması Orçun,Volkan  ve Mehmet Sezer’in gayretleri ile 48-45 skorla üstünlüğünü devam ettirdi. Son periyodda ise tam bir heyecen fırtınası yaşandı. Yorulan Pirelli Basketbol takımı Mehmet Sezer ve Melih Kezer’in 5 faulle oyun dışı kalması sonucu  alanda tam bir taktik mücadelesi verdi. Timur ve Orcun’un top çalması, Kerem’in serbest atışları sayıya çevirmesi, Recep’in zor pozisyonlarda attığı sayılar, Volkan’ın hücum ve savunmada ribaunt mücaedelesindeki gayreti ve başarısı 64-62’lik galibiyeti getirdi. Pirelli Basketbol takımı 4 Mart Pazar günü Odeabank ile saat 18.40’da Kasımpaşa Spor Kompleksinde  karşılaşacak. Coach Mehmet Sezer “Öncelikli olarak takım arkadaşlarımı zorlu maçta aldıkları anlamlı galibiyet nedeniyle kutluyorum.Zorda olsa inandığımızda galip gelebileceğimizi ispatladık. Eren ve Can’ın sakatlıkları,Harun ve Bora’nın hasta olması kadromuzun kısıtlı mücadele etmesine sebep oldu. Bir haftalık arada eksiklerimizi gidereceğiz.Her maçta tüm eksiklere rağmen iddialıyız” dedi.

 

TÜRK PIRELLI: 64    DOĞUŞ GRUBU: 62

 

SALON:Dudullu Well Clup Spor Kompleksi

HAKEMLER:Hasan Esen  **, Kerem Yılmaz **

TÜRK PIRELLI: Recep Göklek ***(13), Timur Hatacıkoğlu ***, Mehmet Sezer ***(9), Orçun Tatlıtuğ ***(15), Volkan Yazıcıoğlu ***(10), Melih Kezer ***(6), Kerem  Üren **(11)

DOĞUŞ GRUBU: Gökhan Sunter ***(21),Irmak Kazuk **(5), Ahmet Acar **(2), Berk Şenkan ***(1), Alper Erenler ***(8), Ozan Akçay ***(6), Mehmet Fatih Türker ***(8), Doğan Erbuğ **(2), Beycan Erbakan  *, Batuhan Ayer ***(9), Tahir Alkan *.

5 FAUL: Mehmet Sezer, Melih Kezer

1.PERİYOD-20-14, 2.PERİYOD- 30-28 (Pirelli  önde), 3.PERİYOD-48-45

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