Güvenliği kelepçeleyip mağazayı soydular!

Gebze'de bir teknoloji mağazasını gece 3 sularında yağmalayan 3 kişi İstanbul'da yakalandı.

19 Ocak gecesi saat 03.00 sularından Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 1301/4 Sokak üzerinde bulunan bir teknoloji mağazası yağmalandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 3 şahsın işyerine geldikleri ve işyerinde çalışmakta olan özel güvenlik görevlilerinin ellerini kelepçeleyip etkisiz hale getirdikleri öğrenildi. Şahısların, işyeri kapısını zorlayarak içeri girdikleri ve işyeri içerisinde çeşitli marka ve modellerde 34 adet cep telefonunu yağmalayarak işyerine gelmiş oldukları araçla olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaçmış oldukları araç İstanbul Sultanbeyli’de terk edilmiş halde bulundu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI 1 KİŞİ SERBEST

Yağmalama olayı hakkında 3 şahıs olaydan 5 gün sonra Sultanbeyli’de yapılan operasyonlar sonucunda yakalandı. Bu şahıslara olay öncesi ve sonrasında yardım ettiği tespit edilen 1 kişi ise Pendik’de gözaltına alındı. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 4 şahıs sevk edildikleri Adli Makamlarca şüphelilere yardım eden 1 şahıs Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı, olayı gerçekleştiren 3 şahıs ise Nitelikli Yağma suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.