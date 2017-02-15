Güvenlik- İş sendikası kadro istiyor

Toplu iş sözleşmelerimizin ilk ödemesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılmıştır diyen Güvenlik-İş Sendikası İl Temsilcisi Muhammet Ali Tatlıgül “Birlikteliğimizin verdiği güç ile devletimizden kadromuzu istiyoruz.” dedi.

Güvenlik-İş Sendikası yönetimi Başkan Muhammet Ali Tatlıgül başkanlığında Sağlık-İş Sendikası binasında toplandı. Toplantının basına açık bölümünde açıklama yapan Tatlıgül “Türk-İş Konfederasyonu Güvenlik-İş Sendikası olarak özel güvenlik görevlilerinin hak ettiği konuma gelmesi ve saygınlığının tüm alanlarda kabul göreceği günler için vardır. 2011 yılında yedi kişi ile başlayan onur mücadelede bugün Kocaeli’de bin genelde 30 bin üye sayısına ulaşarak tüm özel güvenliklerin işte bu benim sendikam dediği bir yapıya ulaşmıştır” dedi.

SORUNLARI BİLİYORUZ

Sen yoksan bir eksiğiz diyerek tüm özel güvenliklere ulaşmayı hedef seçtik diyen Tatlıgül “Bu anlayışa ülkemizin neresinde hangi kurumda olursa olsun tüm meslektaşlarımıza ulaşacağız ve hak ettiği saygınlığı kazanıncaya kadar bu onur mücadelesi devam edecektir. Sendikamız tüm özel güvenlikler için vardır. Bunu için çalışmaktadır. Sendikamızın tüm genel merkezi yönetimi ve temsilcileri bu mesleği yapan yada yapmış özel güvenliğin dertlerini sorunlarını bilen öncülerden oluşmaktadır” açıklamasında bulundu.

YETKİLİ SENDİKAYIZ

Kocaeli temsilciliği olarak öncümüz liderimiz Genel Başkanımız Ömer Çağrıcı ve genel merkez yöneticilerimizle çıktığımız bu yolda bizler Kocaeli’de hemen hemen tüm kurumlarda yetkili sendika olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz diyen Tatlıgül “Yetkili olduğumuz kurumlardan Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı 16 hastane, Kredi ve Yurtlar İl Müdürlüğü’ne bağlı 16 öğrenci yurdu, KOÜ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne bağlı 8 bakım ve rehabilitasyon merkezleri, İl Spor Müdürlüğü’ne bağlı tesisler, maine seymen müdürlüğü gibi kurumlarda yetkili sendikayız” ifadelerini kullandı.

İLK ÖDEME

Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan üyelerimiz ile Kocaeli’de daha güzel günler yaşayacağız diyen Tatlıgül “Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. İlimizde toplu iş sözleşmelerimizin ilk ödemesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılmıştır. Bizlere ve üyelerimize bu sevinci yaşatan devletimize, sendikamızın tüm yöneticilerine bu ödemede emeği geçen kurum yöneticilerimize temsilci ve üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.

KADRO İSTEDİLER

Kocaeli’de sendikamız üyelerimize maddi kazanımlar olduğu gibi her alanda destek olmaya devam bunun için de bir çok kurumsal anlaşmalar yaparak birlikteliğin getirdiği imkanlarda faydalanmasını sağlıyoruz diyen Tatlıgül “Birlikteliğimizin verdiği güç ile devletimizden kadromuzu istiyoruz. Kazanıncaya kadar tüm mücadelemiz devam edecektir. Anayasal hakkımız olan sendika üyelik hakkını kullanarak tüm meslektaşlarımız Güvenlik-İş sendikası çatısı altında toplanarak daha iyi yarınlara kavuşmak için güvenli iş için Güvenlik-İş Sendikası’na üye olmalarını bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Serkan BORLAK