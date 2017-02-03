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Güvenlik toplantısı İZAYDAŞ’ta yapıldı

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Güvenlik toplantısı İZAYDAŞ’ta yapıldı
İzmit Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ve aylık periyotlar ile gerçekleştirilen güvenlik toplantısı İZAYDAŞ’ın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya İzmit’te bulunan alışveriş merkezleri, hastaneler, bankalar, terminal, gar, özel kurum ve kuruluşlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nin güvenlik amirleri, birim çalışanları katıldı. Yaklaşık 55 kişiden oluşan heyete İZAYDAŞ hakkında bilgi verildi. Tanıtım filmi ile çalışmaları ve projeleri aktarıldı. Toplantıda ayrıca İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karakaş ve İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz hazır bulundular.

 

UYARILARDA BULUNDU

Yaklaşık iki saat süren toplantıda İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan Batu güvenlik konusunda mevzuat ve kanunlar ile ilgili katılımcıları bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi. Sonrasında ise İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu özellikle güvenlik konusunda dikkat ve hassasiyet gösterilmesi, tüm tedbirlerin en üst düzeyde alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak, eksiklikler ve yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler aktardı. Ersin Emiroğlu ayrıca toplantıya ev sahipliği yapan İZAYDAŞ’a ve Genel Müdür Muhammet Saraç’a teşekkür etti.

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