Güya referandumu Yüksek Seçim Kurulu yürütüyor

M.Tanzer Ünal

“Güya” diyorum, neden böyle dediğimi şimdi anlatacağım.

Önce Yüksek Seçim Kurulu’nun Anayasa’nın 79’uncu maddesinde yer alan görev ve yetkilerini hatırlayalım.

“Seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içerisinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işleri yapma ve yaptırma, seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi Yüksek Seçim Kurulu’nundur.”

Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa’nın kendisine verdiği bu yetkiler çerçevesinde, 16 Nisan referandumunda uyulması gereken kuralları geçenlerde tek tek bir kez daha hatırlattı.

Dedi ki, “Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarıyla kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtılması yasaktır.”

Buraya kadar her şey normal.

Şimdi bundan sorasını dinleyin!

Yüksek Seçim Kurulu yasak koyuyor da elbette bunun bir de yaptırımı var.

Yasak olduğu halde anket yapan, yaptıran, yayınlayan ve dağıtanlara uygulanacak yaptırımlar, yani cezalar…

İşte 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Seçim Kurulu’nun elindeki bu “yaptırım hakkı” elinden alınmış.

Yani?

Yani, ceza uygulanmayacak.

Yani?

Yani, anket yapmak yine yasak olacak, ama yapanlara ceza uygulanmayacak.

Yani?

Yani, referandum döneminde oy verme günü bile anket sonuçları açıklanabilecek.

Özetle…

Bu referandum sürecinde tam bir “anket furyası” yaşayacağız.

Parayı bastıran, anket diye uyduruk sonuçları milletin gözüne gözüne sokacak.

Diyeceksiniz ki, “Ne var bunda? Her şey herkese serbest! AKP anket yaptıracak da diğer partiler yaptırmayacak mı? Onlar da anket diye istedikleri sonuçları açıklasınlar…”

İşte öyle değil!

İktidarın iletişim gücüyle, muhalefetin iletişim gücünü karşılaştırmak mümkün mü?

Birisi 10’sa diğeri 1, hatta yarım!

Kuraldır, bir yarışta yarışanlara eşit şartlar sağlamazsanız, o yarış yarış olmaz!

Ben yaşananları böyle değerlendiriyorum.

AKP-MHP referandum flörtü nasıl biter?

Neden sordum?

Son grup toplantısında Başbakan Binali Yıldırım kürsüden “bozkurt işareti” yaptı.

Hemen ertesi gün, MHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda salona Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük boy posteri asıldı.

Hele şu muhabbete bakın!

Bu “muhabbet” karşısında her iki partinin tabanı şaşkın!

Üçüncü kişiler de, bu muhabbeti ilgiyle izliyor, “Acaba işin sonunda AKP mi MHP’leşecek, yoksa MHP mi AKP’leşecek?” diye birbirlerine soruyor.

Siz ne dersiniz, bu flörtün sonu nasıl biter?

CHP’de gözler Hurşit Güneş’i aradı

Geçenlerde CHP’nin “eski tüfekleri” toplanıp “Referandumda nasıl çalışalım” diye konuştular ya, o toplantıda eski milletvekili Hurşit Güneş yoktu.

Değişik yorumlar yapıldı.

“O eski tüfek değil ki” diyenler oldu…

“Belki unutulmuştur” yorumunu yapan da vardı.

Her neyse…

Hurşit Güneş’i bu referandum sürecinde ortada gören yok.

Yokluğu da hemen fark ediliyor.

Gördünüz mü ben bile “Hurşit Hoca nerede?” diye sorar oldum.

“Eski tüfek” değilse değil, unutulduysa unutuldu, her ne durumsa, ama bu partinin Hurşit Güneş’e ihtiyacı var.

Particilikte davet gerekmese de, “büyük siyasetçi” olduğundan sanırım Hurşit Bey davet bekliyor.

Milletvekilleri ve il yöneticileri kendisini zaman kaybetmeden davet etmeli, gönlünü almalı.

Sonra da referandumda Kandıra’yı Hurşit Hoca’ya emanet etmeli.

Görün bakın, benim tanıdığım hoca Kandıra’yı silme götürür.

Kandıra’ya “Hayır bayrağı”nı diker.

Bakın gazetecilik ne hale geldi?

Geçenlerde “Müjdat Gezen Sanat Merkezi” benzin dökülerek ateşe verildi ya…

Yeni Akit Gazetesi internet sitesinde bu facia, bu vahşilik, “Pezevenk Müjdat’a büyük şok!” diye duyuruldu.

Aynen yazdığım gibi!

Ağza alınmayacak sözler, artık yazılı ve görsel basının manşetlerinde.

Bu, Yeni Akit’in ilk vukuatı mı?

Değil, bilmem kaçıncı…

Bu konuda sabıka kaydı kabarık…

Ama devam ettiriyor, kimse engellemiyor, belki kim bilir engellemek istemiyorlar.

İşte Türkiye böyle bir noktaya getirildi.

Basınının, bir sanatçıya “pezevenk” diye başlık atabileceği noktaya…

Allah sonumuzu hayır getirsin, ne diyeyim!