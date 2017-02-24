Güzel gülümseme başarıyı getiriyor

Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan,’ Nasıl hoş olmayan bir gülümseme karşımızdaki insanlarda negatif duygular oluşturuyorsa güzel bir gülümseme de iletişimde başarıyı getirecektir.’dedi.

Hollywood Gülümsemesi, günümüzde sanatçı ve starların kendi yüz profiline göre özel olarak yaptırdıkları etkileyici diş ve ağız bakımı tedavi yöntemidir. Gülümseme Tasarımına başlarken öncelikle panoramik diş filminiz çekilir. Diş röntgeninin sonucuna göre yüz hatlarınız da dikkate alınarak yapılması gereken tüm işlemler, istek ve ihtiyaçlarınıza göre sıralanır. Bu sayede çok kısa sürede istediğiniz gülümseme tasarımına kendi yüz hattınıza uygun olarak sahip olabilirsiniz. İdeal bir gülümsemeyi etkileyen faktörlerler hakkında da bilgi veren Diş Hekimi İlker Arslan ‘Dişlerimizin rengini ise 30 dk gibi kısa bir süre içinde 4-5 ton açılabilmektedir. Diş beyazlatmanın yeterli olmadığı durumlarda ise lamina, kron veya adeziv tekniklerle renk ile ilgili problemleri rahatlıkla çözebilir.’dedi.

Cinsiyet; Kadın ve erkeğin anatomisi farklıdır bu farklılık gülüş dizaynına da etki etmektedir. Erkeklerde hatlar daha keskin ve belirginken kadınlarda bu hatlar daha siliktir. Kadınlarda gülme hattı kavisli iken erkeklerde gülme hattı daha düzdür. Kadınlarda dişlerin köşeleri daha yuvarlak iken erkeklerde bu köşeler daha düzdür. Bayanlarda ön iki diş daha belirgin ve uzundur.

Yaş; Yaşlanmayla beraber dişlerimizin renginde koyulaşma, diş boyunda kısalma ve diş yüzeyinde düzensizlikler meydana gelir. Diş etlerinde meydana gelen çekilmeler dişlerin aralarının açılmasına neden olmaktadır. Yaşlanmanın etkilerini silmek için dişlerin renginin açılması, diş eti kaybına bağlı olarak meydana gelen aralıkların protezler yardımıyla kapanması, eksik dişlerin ve diş düzensizliklerinin giderilmesi gerekir.

Dudaklar; yaşlanmayla beraber üst dudağımız aşağıya doğru sarkar, üst dişler daha az görünürken alt dişlerimiz daha fazla görünür. Dikey boyuttaki azalmaya bağlı olarak çene uçları birbirine yaklaşır ve dudaklar birbiri üzerine kapanır. Dudaklar dişlerimizi çevreleyen çerçeveler gibidir. Dudakların uzun, kısa, kalın ve ince oluşuna göre dişler düzenlenir ve kusurlar bu şekilde giderilmeye çalışılır.

Diş etleri; Dişlerimizi çevreleyen en önemli bileşenlerdir. Ne kadar güzel dişlerimiz olursa olsun diş etlerimizdeki problemler bütün bu güzelliği bozacaktır. Diş eti iltihabına bağlı olarak diş etlerindeki şişme, kızarıklık ve parlak görüntü bütün estetiği etkileyecektir. Bazı durumlarda da diş etleri olması gerekenden fazla gözükür, gummy smile adını verdiğimiz bu olguda diş etleri yeniden konturlanarak gülümsememizi etkilemeyecek forma getirilir. Diş etinde özellikle esmer insanlarda koyu renkli pigmentasyonlar vardır. Bunlar lazer ile rahatlıkla giderilebilir. Diş etlerinde meydana gelen aşırı çekilmelerde diş etine ağız içinden alınan doku greftleri kullanılarak tedavi edilebilir.