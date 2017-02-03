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Güzeloğlu, Dubai Port yönetimini kabul etti

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Güzeloğlu, Dubai Port yönetimini kabul etti
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Dubai Port CEO’su Kris Adams ve Finans Direktörü Erdal Tonguç’u makamında kabul etti.

Dubai Port CEO Kris Adams, Güzeloğlu’na Dubai Port’daki görevine Eylül 2016’ da başladığını belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Güzeloğlu ise Dubai Port CEO’su Kris Adams ve Finans Direktörü Erdal Tonguç’a yeni görevlerinde başarılar diledi.

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