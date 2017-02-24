Güzeloğlu: Her zaman şehit ailelerinin yanındayız

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte şehit Murat Tevlim ve şehit Ömercan Açıkgöz’ün ailelerini ziyaret ederek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim ile 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da şehit olan Ömercan Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti. Tevlim ailesine ziyarette Güzeloğlu’na Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve eşi Zeynep Karaman; Açıkgöz ailesine ziyarette ise Güzeloğlu’na Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve eşi Emine Arslan eşlik ettiler.

“MİNNET İLE ANIYORUZ”

Ziyaret sırasında şehit ailelerinin hatırlarını soran ve taleplerini dinleyen Vali Güzeloğlu, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren ve şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duyguları ile andıklarını belirterek, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.