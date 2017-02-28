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Güzeloğlu: Kocaeli vergide birinci kent

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Güzeloğlu: Kocaeli vergide birinci kent
Vergi Dairesi Başkan vekili Halil İbrahim Temiz ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Vali Güzeloğlu, Kocaeli’nin vergi tahsilatında birinci kent olduğunu söyledi ve; “Bunu sağlan tüm mükelleflerimize teşekkür ediyoruz” dedi

Vergi Daire Başkan Vekili Halil İbrahim Temiz ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Vekili Temiz’e ziyaretinde Defterdar Dursun Ali Özel, Vergi Denetim Kurulu Gurup Başkanı Mehmet Fatih İslamoğlu, Vergi Denetleme Kurulu Grup Başkan Yardımcısı Yılmaz Cerit, grup müdürleri Mustafa Küçükbalkaya, Levent Şensoy, İskender Bahçebaşı, ve müdür yardımcısı Feride Karakoç eşlik etti.

 

“VERGİ ÖNEMLİ BİR GÖREVDİR”

Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Vergi haftası nedeniyle bilgi sunumunda bulunarak, çiçek takdiminde bulundu ve kabullerinden dolayı teşekkür etti. Vali Güzeloğlu ise konuşmasında, “Vergi en temel vatandaşlık ödev ve sorumluluklarından biri. Vergi bilincinin gelişmesi özellikle öğrenciler ve gençler düzeyinde vergisini ödeyen, vergisine sadık bir birey ve mükellef kimliğinin oluşması çok önemli” dedi.

 

“VERGİDE BİRİNCİYİZ”

Kocaeli’nin Türkiye’de vergi gelirleri açısından ilk 3 arasında yer aldığını ifade eden Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu: “Vergi sadakatinde birinciliği kaptırmayan bir iliz. Kocaeli’nin bu özelliğinin Vergi Haftası’nda altını çizmek gerekir. Tüm vergi mükelleflerimize teşekkür ediyoruz. Verilen vergilerle ilimiz ve ülkemiz adına önemli kazanımlar sağlandı” diye konuştu.

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