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Güzeloğlu, şehit ailelerini unutmadı

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Güzeloğlu, şehit ailelerini unutmadı
Vali Hasan Basri Güzeloğlu,eşi Ayşe Güzeloğlu ile birlikte Fırat Kalkanı harekâtında El Bab’da vatani görevini yapmakta iken şehadet mertebesine eren şehidimiz Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ ın babası Hasan Albayrak’ı ziyaret etti.

Ziyarette Güzeloğlu’na  Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve eşi Funda Altıntaş eşlik etti. Vali Güzeloğlu, daha sonra Şırnak’ta vatani görevini yapmakta iken şehadet mertebesine eren şehidimiz  Er Arif Subaşıoğlu’ nun nın babası Mehmet Subaşıoğlu ile annesi Serpil Subaşıoğlu’nu ziyaret etti. Şehit aileleri Güzeloğlu çiftine teşekkür ederek, ziyaretten duydukları  memnuniyetlerini  belirttiler. 

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