  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Güzeloğlu, Soylu’nun toplantısına katıldı

»
Güzeloğlu, Soylu’nun toplantısına katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, İstanbul’da 11 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katılımları ile “Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay ile Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun da aralarında bulunduğu İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa , Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, ve Yalova  illerinin  Valileri ile İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları katıldı. Toplantıda, 16 Nisan’da  gerçekleştirilecek referandumun güvenli ve huzur içinde yapılabilmesi  için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdris Ersoy’dan Bulut’a ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 12:18
  • Kaymakama özel hediye18 Şubat 2017 Cumartesi 12:03
  • Vali Güzeloğlu Gülşah’ı ziyaret etti18 Şubat 2017 Cumartesi 12:00
  • İSU’da sağlık taraması18 Şubat 2017 Cumartesi 11:59
  • Türk Haber-Sen Sert’i tebrik etti18 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
  • Yapı Yol Sen'de Ethem Kartal yeniden başkan18 Şubat 2017 Cumartesi 11:46
  • Siyasiler, kozlarını bu maçta paylaştı18 Şubat 2017 Cumartesi 10:57
  • Outlet Kavşağı'na yaya köprüsü18 Şubat 2017 Cumartesi 10:53
  • Kocaeli'nin en büyük sorunu: KENTSEL DÖNÜŞÜM18 Şubat 2017 Cumartesi 10:45
  • Memleket hasreti pahalıya patladı!18 Şubat 2017 Cumartesi 10:32
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim