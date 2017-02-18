Güzeloğlu, Soylu’nun toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında, İstanbul’da 11 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katılımları ile “Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı” gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay ile Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun da aralarında bulunduğu İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa , Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, ve Yalova illerinin Valileri ile İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanları katıldı. Toplantıda, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek referandumun güvenli ve huzur içinde yapılabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.