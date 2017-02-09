Güzeloğlu’na 2016 Almanak’ı hediye etti

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Ajansı Kocaeli Büro Temsilcisi Şengül Azbay, Muhabir Tahir Turan Eroğlu ve kameraman İbrahim Aktaş’ı makamında kabul etti.

Azbay, ziyarette Vali Güzeloğlu’na ajansın bölgemizde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi sunumunda bulunarak, Genel Müdürü Şenol Kazancı adına dünyadaki önemli olayların yer aldığı “ Anadolu Ajansı 2016 Almanağını” takdim etti.

ALMANAĞI İNCELEDİ

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Anadolu Ajansı 2016 Almanağını inceleyerek yaptığı konuşmada, “ Anadolu Ajansının yıllık Almanağı; geride kalan yılın hem ülkemiz hem de dünya için dönüm noktalarını belirleyen, bunları habercilik değeri ile bizlere ulaştıran ve bir kalıcı eser olarak bir yılın bütününü ortaya koyan çok değerli çalışmalar olarak ortaya koyuyor” dedi.