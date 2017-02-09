Güzergah İzcilik Derneği Ellibeş’i ziyaret etti

Güzergah İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Güzergah İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Sekreteri Metin Doruklu tarafından Başkan Ellibeş’e İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen “Bizimle Ol Bağımlı Olma” projesi hakkında bilgiler verdi.

DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Ellibeş ziyarette, “İlçemizde bulunan spor kulüplerinin yetiştirdiği sporcuların Türkiye genelinde katıldıkları müsabakalarda gösterdikleri başarılar bizleri sevindirmekte ayrıca ilçemizin isminin duyulması anlamında büyük önem arz etmektedir. Bu alanda başarılı bir şekilde hizmet veren Güzergah İzcilik Derneğimize ve tüm diğer derneklerimize desteğimiz her zaman sürecek ve yapılan projelere de elimizden geldiğince katkı koymaya çalışacağız” dedi.