Güzergah İzcilik Kulübü’nden anlamlı proje

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı ziyaret eden Güzergah İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doruklu, madde bağımlılarına yönelik başlatılan ‘Bizimle Ol Bağımlı Olma’ isimli projeyi anlattı

Güzergah İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, yeni projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Güzergah İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doruklu, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı makamında ziyaret etti. Doruklu, Altıntaş’a ‘Bizimle Ol Bağımlı Olma’ isimli madde bağımlılığı riski altındaki gençleri korumayı hedefleyen projesini anlattı.

10 AYLIK SÜREYİ KAPSIYOR

Metin Doruklu, “Proje 15 Ocak-15 Kasım tarihleri arası 10 aylık süreyi kapsamaktadır. Projemiz 11-18 yaş arası gençlere yöneliktir” dedi. Kaymakam Altıntaş ise “Çocuklarımıza yönelik gerçekleştirdiğiniz ve adım attığınız projeniz gerçekten çok önemli. Bu türlü kurumlar sayesinde çocuklarımız geleceğe daha iyi hazırlanıyor. Çalışmalarınızdan ötürü sizleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.