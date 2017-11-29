Ailesi oteli, otel aileyi suçluyor!

Olay, 25 Kasım akşamı Başiskele ilçesinde bir termal otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte otele tatile gelen A.K. (6), otelin lobisinde oyun oynadığı sırada çelik perdeye takılarak yere düştü. Daha sonra metrelerce büyüklükteki çelik çerçeveli perde A.K.’nin üzerine düştü. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar ve ailesi hemen çelik platformu çocuğun üzerinden kaldırarak, olay yerine ambulans çağırdı. Yaralanan küçük çocuk ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan talihsiz olay sonrası A.K.’nın babası Ramazan K. olayda otel yönetiminin ihmali olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu söyledi.
“Çok büyük bir ihmal var”
Meydana gelen olayda çok büyük ihmal olduğunu söyleyen baba Ramazan K., "Cumartesi günü otele gittim. Otel müşterisiydim zaten. Lobide ailemle otururken, çocuğumun üzerine platform düştü. Platformun hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Hiçbir montajı yapılmamıştı. Olaydan sonra ambulans çağırıp çocuğumuzu hastaneye götürdük. Otelden hiç kimse bizimle ilgilenmedi. Geçmiş olsun dahi demediler bize. Bir haftadır zaten psikolojimiz bozuk. Çocuğumun durumu çok şükür biraz iyi. Oğlum ölümden döndü. Çocuğumun diş,i kafası, burnu gözleri yaralandı. Konu ile ilgili şikayetçi olduk. Sonuna kadar da davamızın arkasındayız. Çok büyük bir ihmal var" dedi.
" Aile çocukları ile ilgilenmiyordu, tavla oynuyorlardı"
Yaşanan olayla ilgili otel müdürü Cengiz Çetin ise, “O aile bizim otelimizde kalıyordu. Çocuğun anne ve babası olayın yaşandığı zamanda lobide tavla oynuyor, çocukları ile ilgilenmiyordu. Çocukta düğün alanında koşturuyordu. Çocuk düğün karşılama panosunun arasından geçerken arkadaşlarımız uyarıyor. Daha sonra çocuk panonun ipini çekiyor ve altında kalıyor. Biz olaya hemen müdahale ettik. İlk yardım yapıldı. Daha sonra ambulansı arayıp çocuğu hastaneye kaldırdık” diye konuştu.
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Yorumlar
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Cıvanım - la bırakın bu işleri, Olayın en yakın şahidi bendim. Evet olay olur olmaz çocuğun ailesi hemen yanındaydı. Biz Türk İnsanı olarak hemen bahane ararız. O Çocuk değilde düğüne katılan misafirlerden birinin çocuğu olabilirdi. Mevzu birbirini suçlayıp kendini aklamak değil, platformun neden sabitlenmediği. Düşen malzeme biraz demir aksamı olan bir malzeme otel dua etsin çocuğun hayati tehlikesi yok.
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