Baro’ya 5 taze kan

Avukatlık stajını tamamlayan Keziban Ayata, Mehmet Latif Toltar, Tuba İkiz, Nihal Akkulkatoğlu ve Abdulkadir Balkır düzenlenen törenle yemin ederek ruhsatnamelerine kavuştu. Baro’da bulunan Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleşen törene Baro Başkanı Sertif Gökçe, avukatlar ve aileleri katıldı.

AVUKATLARIN ÖNEMİ BÜYÜK

Ruhsatname töreni öncesinde konuşan Baro Başkanı Sertif Gökçe, “Halkın yargılama içerisinde ki desteği avukatlardır. Genç meslektaşlarımız uzun bir eğitimini tamamladı. Bu mesleği seçtikleri için onları kutluyorum. Avukatlık çok özel bir meslektir. Avukatlarımızın önemi ülkemiz ve dünya için büyüktür. Genç avukatlarımız bu önemin bilinciyle kendilerini sürekli geliştirmeli. Mesleğin hukukuna ve ahlakına uygun davranmalıdır. Genç meslektaşlarımıza güveniyor. Onlara inanıyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Keziban Ayata

1991 İzmit doğumlu. Atatürk Üniversitesi mezunu. Av. Süleyman Çetin’in yanında staj yaptı.

Mehmet Latif Toltar

1988 Dilovası doğumlu.Uluslararsı Kıbrıs Üniversite’nden mezun. Av. Halit Çokal’ın yanında staj yaptı.

Tuba İkiz

1992 Sakarya doğumlu. İstanbul Üniversite’nden mezun. Av. Halit Çokan’ın yanında staj yaptı.

Nihal Akkulkatoğlu

1994 İzmit doğumlu. Maltepe Üniversitesi’nden mezun. Av. Bahar Gültekin Candemir’in yanında staj yaptı.

Abdulkadir Balkır

1992 İzmit doğumlu. Selçuk Üniversitesi mezunu. Av. Çağrı Çakıcı’nın yanında staj yaptı.