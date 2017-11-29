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Dün 16:36 TSİ- Spor

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması

Eski Türkiye Futbol Direktörü Terim, Galatasaray teknik direktörlüğü için herhangi bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Four Seasons Bosphorus Otel'de Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Uluslararası İş Birliği Platformunca (UİP) düzenlenen, konuşmacı olarak katıldığı 8. Boğaziçi Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, basında adının Galatasaray teknik direktörlüğü için yazıldığının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Ben de Galatasaray ile ilgili yapılan ve yaptırılan haberleri gazetelerden takip ediyorum. Son 3-4 haftadır babamın hastalığı dolayısıyla Adana'ya gidip geliyorum. Son iki haftadır okuduğum veya takip ettiğimde yazılanların bana ve Galatasaray markasına zarar verme noktasına doğru gittiğini görüyorum. Bu haberlerin neden yapıldığını bilecek tecrübeye sahibim. Eğer bir görüşme, davet, temas olur ise ben zaten sizlerle paylaşırım. Böyle bir şey yok, olmadı. Olursa paylaşırım. Lütfen takip edenler, okuyanlar ve bu konuyla ilgili olanlar, yazılanlara itimat hatta itibar edilmemesini rica ediyorum." Sarı-kırmızılı kulüpten teklif gelmesi durumunda ne hissedeceği sorulan Terim, "Olacak veya tahmini şeyler üzerinden konuşmanın kimseye bir yararı yok. Orada bir başkan, yönetim, çalışan hoca ve oyuncular var. Biraz dikkatli olmakta fayda var." diye konuştu.

TFF'ye açtığı dava

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha önce Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Fatih Terim, sözleşmesindeki maddelerin yerine getirilmediği gerekçesiyle federasyonu mahkemeye verdiğini bildirdi. Terim, TFF ile aralarında bir anlaşma olduğuna değinerek, "Ortada tarafların imza koyduğu bir anlaşma var. Sözleşme gereği yerine gelmezse her Türk vatandaşının sahip olduğu hakka sahip olarak sözleşme yerine gelmediği için yargıya başvurabilirim. Dolayısıyla ben de yargıya gittim. Sonuçlarını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dün 16:36 TSİ AA İstanbul- Spor

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