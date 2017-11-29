Sağlık personellerine 2 bin 140 TL promosyon

OHAL kapsamında 694 KHK ile çıkartılan Yeni Teşkilat yasasıyla kurumların birleştirilmesinden sonra yapılan ilk promosyon sözleşmesi olması sebebiyle sonucu önemle beklenen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası'nın (Sağlık-Sen ) yetkili sendika olarak katıldığı ihale bugün Kocaeli Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.
EN AVANTAJLI TEKLİF HALKBANK'TAN
İlk tekliflerin komisyon tarafından değerlendirilmesinin ardından, açık artırma usulü ile devam eden ihalede, maaş ödeme vediğer bankacılık hizmetlerinin verilmesi yanında personele yapılacak promosyon ödemesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi‘3 yıllık süre için, kişi başı peşin 2.140,00 TL’ olmak üzere Halkbank verdi.
15 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
İhale Komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Halkbank ile protokol (sözleşme) imzalanmasına karar verildi. İmzalanan protokol, 15 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek ve banka promosyonları 15 Ocak 2018 tarihinde çalışanların hesaplarına aktarılacak.
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Yorumlar
(1 )
Cenk Cemil - Emeklilere 300-350-450 TL.promosyonu aylar üsren kafa yormalar sonunda verebilen Sosoyal Güvenlk Bakanlığı mum yaksın mum ! Görüldüğü gibi çalışanalrın en az promosyn alanı 1600 TL. alıyor...
Yani en yüksek emekli promosyonunun 3 katı ! Bu nasıl adalet ve paylaşım ?.. Varsa anlatabilme cesareti taşıyan çıksın izah etsin de millet de hiç değilse bir sivri zekalı görmüş olur !
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