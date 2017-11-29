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Dün 17:58 TSİ- Siyaset

Selman Yıldırım, gençleri dinledi

CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, Alikahya’da gençlerle yapılan buluşmaya katıldı, gençlerle sohbet edip fikirlerini dinledi.

CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye, onları dinlemeye devam ediyor. Bu zamana kadar neredeyse her gün muhtar ve esnafları ziyaret eden Yıldırım, önceki gün de gençlerle bir araya geldi. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, ilçe yöneticisi Harun Arıcan, il yöneticisi Gökhan Ercan, İzmit Belediye Meclis Üyeleri Ercan Umutlu ve Birol Sağlam ile partililerin de katıldığı programda Alikahyalı gençlerle bir araya gelindi.

“FİKİRLERİNİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Yaklaşık 150 gencin katıldığı programda Alikahya Mahallesi ve gençlerin sorunları konuşuldu. Selman Yıldırım programda yaptığı konuşmada, “Siz genç kardeşlerimizle burada olmaktan ve değerli fikirlerinizi dinlemekten mutluluk duyuyoruz. Gençler bu ülkenin geleceğidir. Sizleri dinlemek de bizlerin en önemli görevlerimizdendir” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından gençlerle çay içip sohbet eden Yıldırım, onların fikirlerini de dinledi.

Dün 17:58 TSİ - Siyaset

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