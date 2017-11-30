Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı

Kocaeli ’de 6 kişi, suç örgütü liderlerinin talimatıyla adı açıklanmayan Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine pusu kurdukları anda yakalanmıştı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.Y., S.Ü., A.K., E.B., S.C. ve O.K. adlı 6 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.Sevk edilenlerden işlemleri tamamlanan 5’i dün gece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İşlemleri bugün sona eren son şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sonrasında şahısların tümü tutuklanmış oldu .
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz