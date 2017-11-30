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Cezaevi müdürüne suikast girişimiyle ilgili 6. şahıs da tutuklandı

Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast için kurdukları pusuda yakalanan 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli ’de 6 kişi, suç örgütü liderlerinin talimatıyla adı açıklanmayan Kandıra F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine pusu kurdukları anda yakalanmıştı. Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan S.Y., S.Ü., A.K., E.B., S.C. ve O.K. adlı 6 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.Sevk edilenlerden işlemleri tamamlanan 5’i dün gece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İşlemleri bugün sona eren son şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sonrasında şahısların tümü tutuklanmış oldu .

Bugün 08:37 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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