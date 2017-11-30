Aydın Ünlü'nün acı günü!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün teyzesi 80 yaşındaki Havva Aslan bir süredir tedavi görmekte olduğu yoğum bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhume Aslan'ın cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazına müteakiben Kartepe Nusretiye Köyü'nden kaldırılarak toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz