Aydın Ünlü'nün acı günü!

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün teyzesi 80 yaşındaki Havva Aslan bir süredir tedavi görmekte olduğu yoğum bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhume Aslan'ın cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazına müteakiben Kartepe Nusretiye Köyü'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.