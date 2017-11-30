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4 ilçeye elektrik verilemeyecek

Bölgemizin elektrik dağıtım firması SEDAŞ, planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

02.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Karatepe Köyü,

02.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Arslanbey Orta Mah.,

02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,

02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,

02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü, Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,

02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Arpalıkihsaniye Köyü,

02.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kefken Köyü, Cebeci Köyü,

02.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,

Bugün 09:22 TSİ - Gündem

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