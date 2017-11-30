4 ilçeye elektrik verilemeyecek

02.12.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 18:00 arasında Karatepe Köyü,
02.12.2017 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Arslanbey Orta Mah.,
02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gökçeören Köyü,
02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 17:00 ile 17:30 arasında Çubukluosmaniye Köyü, Orhaniye Köyü, Arpalıkihsaniye Köyü, Balören Köyü, Mecidiye Köyü,
02.12.2017 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Arpalıkihsaniye Köyü,
02.12.2017 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kefken Köyü, Cebeci Köyü,
02.12.2017 tarihinde Körfez ilçesinde saat 09:00 ile 17:30 arasında Şemsettin Köyü, Naip Köyü,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz