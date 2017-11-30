Donanmada dev operasyon: 188 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 49 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından 333’ü çeşitli rütbelerde asker ve 27’si sözde ‘mahrem imam’ olmak üzere 360 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar aralarında ‘albay’ rütbesinde de olan 188 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

10 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇTI

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda, Kocaeli ’de bulunan Gölcük Donanma Komutanlığı ile Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Askeri Kampı'nın da aralarında olduğu çok sayıda askeri noktada aramaların devam ettiği belirtildi. 10’u yurt dışına kaçtığı tespit edilen FETÖ şüphelilerin örgüt içindeki iletişimi ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden şifreli gerçekleştirdikleri belirlendi. Haklarında daha önce adli işlem yapılmayan TSK içindeki FETÖ kriptolarının kendi aralarında internet ve mobil telefondan ziyade ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları ortaya çıkmıştı.