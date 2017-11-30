Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:40 TSİ- Gündem

Adapazarı-İzmit yolu 2 Aralık'a kadar trafiğe kapalı

Otoyolun İstanbul yönü, Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu kavşağı arasında yapılacak üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 2 Aralık'a kadar 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Adapazarı Gişeleri- İzmit Doğu kavşağı arasında yapılacak üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 3 gün süreyle 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

YENİLEME ÇALIŞMASI

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce Körfez -Gümüşova Kavşağı arası otoyol ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım inşaatı kapsamında Adapazarı Gişeleri-İzmit Doğu kavşağı arasındaki bölümde üst yapı onarım ve yenileme çalışması yapılacak.

İZMİT YÖNÜ KAPALI

Yapılacak çalışmada Anadolu Otoyolu Adapazarı-İzmit yönü trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Adapazarı kavşağından D-100 Karayolu 'na yönlendirilerek, İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

DÜN SABAH BAŞLADI

Dün sabah 07.30'da başlayan çalışma, 2 Aralık Cumartesi günü saat 17.30'da tamamlanacak. Söz konusu kesimde sabah saat 07.30'da trafiğe kapatılacak otoyol, akşam saat 17.30'da tekrar kullanıma açılacak.

TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT

Söz konusu çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınıp trafik işaretlemelerinin yapılacağı, sürücülerin ise yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği kaydedildi.

Bugün 09:40 TSİ AA Sakarya- Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kartepe’de toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştirildi mask
Kartepe’de toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştirildi
Ortaokul öğrencileri, bir günlüğüne engelli oldu mask
Ortaokul öğrencileri, bir günlüğüne engelli oldu
İstenmeyen mesaja 20 bin TL ceza! mask
İstenmeyen mesaja 20 bin TL ceza!
İlk kazma vuruldu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek… mask
İlk kazma vuruldu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek…
Tabletler, içi para dolu cüzdanlar, anahtarlar... Hepsinin bir sahibi var! mask
Tabletler, içi para dolu cüzdanlar, anahtarlar... Hepsinin bir sahibi var!
Fay hattı yolu yenileniyor mask
Fay hattı yolu yenileniyor
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR