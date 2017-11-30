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Fay hattı yolu yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele Yuvacık’ta yer alan fay hattı yolunu asfaltlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol yenileme ve yapım çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele ilçesinde çalışma yapan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Yuvacık 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı’nda asfaltlama çalışması yapıyor. Fay hattı olarak bilinen güzergahın kuzeyinde bulunan yol kesimi tamamen yenileniyor. Hattın güneyinde kalan bölümde de çalışmalar sürüyor.

2 BİN 200 METRE

Bulvar, toplam 2 bin 200 metre uzunluğa sahip. Çalışma kapsamında çalışma bölgesinde 10 bin ton sıcak asfalt malzeme kullanılacak. Yol zemininde iyileştirme uygulaması için 9 bin ton plentmix temel malzeme kullanıldı. Yol asfaltlama çalışmaları tamamlandıktan sonra yaya kaldırımları da yapılacak. Kaldırımlarda 4 bin 500 metrekare bordür ve 4 bin 400 metrekare parke taşı kullanılacak.

D-130’A BAĞLANTI

Aşağı Yuvacık’ta yer alan 17 Ağustos Fay Hattı Bulvarı yukarı Yuvacık’la bağlantı sağlayan önemli bir güzergah. Batıda Hürler Caddesi’ne bağlanan Vezirçiftliği Mahallesi’ne ulaşım sağlayan bulvar, doğuda Hoca Ahmet Yasevi Caddesi üzerinden D-130’a ve İzmit yönüne bağlantı sağlıyor.

Bugün 09:52 TSİ - Gündem

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