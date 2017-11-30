Tabletler, içi para dolu cüzdanlar, anahtarlar... Hepsinin bir sahibi var!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma araçları, mesire alanları gibi noktalarda unutulan veya kaybedilen eşyalar sahipleri gelene kadar emin ellerde muhafaza ediliyor. Eşyalarını unutan veya kaybeden vatandaşlar, fuar içindeki Zabıta Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor. Aynı şekilde, ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşlar, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılmaları için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.

ÇEŞİTLİ EŞYALAR UNUTULUYOR

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Alo Zabıta 153 ve 331 65 89 numaralı telefonlardan sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor.

TUTANAK İLE TESLİM ALINIYOR

Zabıta Daire Başkanlığı’nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.

TOPLU YAŞAM ALANLARINDA BULUNUYOR

Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşlarımızın yoğun şekilde bulunduğu Marina, Sekapark, Yürüyüş Yolu, sahil parkları, kongre ve konferans salonları, şehir içi otobüs durakları, tramvay araçları, fuar içi ve belediyemizin etkinlik alanlarında bulunuyor. Sahiplerine ulaştırılan eşyalar yine tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğü’ne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğü’ne, Kent Kartlar Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’na, banka kartları ilgili bankalara gerekli bilgi verilip müşterilerine ait kredi kartları iptal ettirilerek Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından imha ediliyor.

ALO ZABITA 153

Büyükşehir Zabıta ekipleri vatandaşlara çağrıda bulunarak, unutulan eşyaların sorgulanması için Alo Zabıta153 ve 331 65 89 numaralı telefonun aranmasının yeterli olduğunu bildirdi. Eşyası o an olmayan vatandaşlara ise ekipler tarafından bilgileri alınarak, ileriki bir tarihte eşyası bulunursa teslim edildiği belirtildi. Yetkililer kayıp eşyaların sahibine ulaşmak için bir adres veya telefon numarasını arayarak ya da kimlikleri varsa muhtarlıklar aracılığı ile vatandaşa ulaşabildiklerini de açıkladı.