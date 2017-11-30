Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:09 TSİ- Gündem

İlk kazma vuruldu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek…

Körfez Belediyesi cenaze hizmetlerinin yürütüleceği İlimtepe’deki Kent Mezarlığı’ndaki yeni ve modern hizmet binası için çalışmalara başlattı.

Körfez Belediyesi, cenaze hizmetlerinin yeni ve modern bir binada verilmesi için yeni bir hizmet binası için çalışmalara başladı. İlimtepe Mezarlığı içerisinde yer alacak olan hizmet binası için dolgu ve istinat duvarı için çalışmad başlatıldı. Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tarafından projesi hazırlanan yeni ve modern hizmet binası son teknoloji ile inşa edilecek.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek olan binada aynı anda bay ve bayan cenaze yıkanabilecek. Bina içerisinde bayanlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik sistem de yer alacak.

Bugün 10:09 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kartepe’de toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştirildi mask
Kartepe’de toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştirildi
Ortaokul öğrencileri, bir günlüğüne engelli oldu mask
Ortaokul öğrencileri, bir günlüğüne engelli oldu
İstenmeyen mesaja 20 bin TL ceza! mask
İstenmeyen mesaja 20 bin TL ceza!
İlk kazma vuruldu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek… mask
İlk kazma vuruldu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek…
Tabletler, içi para dolu cüzdanlar, anahtarlar... Hepsinin bir sahibi var! mask
Tabletler, içi para dolu cüzdanlar, anahtarlar... Hepsinin bir sahibi var!
Fay hattı yolu yenileniyor mask
Fay hattı yolu yenileniyor
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR