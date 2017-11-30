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Derince'ye yeni camii yapılıyor

Yenikent Mahallesi’ndeki yeni yerleşim alanına inşa edilen Hoca Ahmet Yesevi Camii için 1 Aralık Cuma günü temel atma töreni düzenlenecek.

Temel atma töreni 1 Aralık Cuma

İlçe halkına taahhüt ettiği önemli projeleri bir bir hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut'un yapımına özel önem verdiği Hoca Ahmet Yesevi Camii için temel atma töreni düzenlenecek. Başkan Bulut'un vizyon projeleri arasında yer alan Hoca Ahmet Yesevi Camii, Yenikent Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yanında yer alan yeni yerleşim alanına inşa ediliyor. 1 Aralık Cuma günü Cuma namazının hemen ardından saat 14.00’de temel atma töreni yapılacak olan Hoca Ahmet Yesevi Camii, 7 bin 176,40 m2’lik alan üzerine inşa ediliyor.

825 kişi aynı anda ibadet edebilecek

Bölge sakinlerinin ibadet ihtiyaçlarına cevap verecek olan cami, Osmanlı mimarisi ve motifleriyle göz kamaştıracak. 825 kişinin aynı anda ibadet yapma imkanı bulacağı Hoca Ahmet Yesevi Camii’nin birinci bodrum katında erkek ve kadın eğitim odaları, şadırvanlar ve gasilhane yer alacak. Projenin ikinci bodrum katında iki adet işyeri, hidrofer, yangın suyu, kazan dairesi ve jeneratör bulunacak. Proje kapsamında caminin dış avlusunda ise vatandaşların vakit geçirebileceği çay bahçesi ve kafeterya yer alacak.

Bugün 10:31 TSİ - Gündem

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