Otomobil kaldırıma çıktı!

Kaza gece saatlerinde, Darıca İstasyon Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 19 yaşındaki Semih Erat idaresindeki 06 YPF 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidi tabelasına çarparak kaldırıma çıktı. Otomobil hasar görürken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Trafik ekibi Semih Erat'ın alkol muayenesini yaptı. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi. Araç kaldırımdan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.