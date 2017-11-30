Kaza gece saatlerinde, Darıca İstasyon Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 19 yaşındaki Semih Erat idaresindeki 06 YPF 69 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidi tabelasına çarparak kaldırıma çıktı. Otomobil hasar görürken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu. Trafik ekibi Semih Erat'ın alkol muayenesini yaptı. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi. Araç kaldırımdan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil kaldırıma çıktı!
Darıca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir alışveriş merkezinin önündeki yaya geçidi tabelasına çarparak kaldırıma çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz