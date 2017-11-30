Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:59 TSİ- Gündem

İstenmeyen mesaja 20 bin TL ceza!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 72.7 milyar TL'lik hacme ulaşan e-ticaret pazarı için tek platformdan yönetilen yeni bir sistem kurulacağını kaydetti

İstenmeyen ve ticari reklam içeren elektronik mesajların engellenmesi amacıyla kurulan yeni sistemin detaylarını anlatan Tüfenkci, "Tek mesaj şikayeti için 5 ila 20 bin TL'ye kadar ceza kesilecek" dedi. Gönderilen bir mesaja onay verilip verilmediğini anlamak için 2 yıl süre kaybedildiğini dile getiren Tüfenkci, "Artık mesaj gittiğinde, bakanlık bünyesindeki merkezi sistemde onay verilip verilmediği anlaşılacak" diye konuştu.

1 Aralık'ta hayata geçiyor

Tüfenkci, TBMM 'de bazı gazetecilerle sohbetinde, artık ticari elektronik iletilere ilişkin süreçlerin tek bir platform üzerinden yönetilebileceğini anlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden bildirimde bulunma zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Tüfenkci, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kişilere 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası verileceğini kaydetti. Tüfenkci, "Bu yeni sistem elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesine ve değerlendirilebilmesine imkan sağlayacak. Sitelerin gerçek sahiplerine ulaşılabilmesi noktasındaki sıkıntılar çözülecek. Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni 1 Aralık'ta hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. Kaynak: Milliyet

Bugün 10:59 TSİ - Gündem

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kartepe’de toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştirildi mask
Kartepe’de toprağa saygı yürüyüşü gerçekleştirildi
Ortaokul öğrencileri, bir günlüğüne engelli oldu mask
Ortaokul öğrencileri, bir günlüğüne engelli oldu
İstenmeyen mesaja 20 bin TL ceza! mask
İstenmeyen mesaja 20 bin TL ceza!
İlk kazma vuruldu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek… mask
İlk kazma vuruldu, tüm ihtiyaçlara cevap verecek…
Tabletler, içi para dolu cüzdanlar, anahtarlar... Hepsinin bir sahibi var! mask
Tabletler, içi para dolu cüzdanlar, anahtarlar... Hepsinin bir sahibi var!
Fay hattı yolu yenileniyor mask
Fay hattı yolu yenileniyor
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR