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Bugün 11:08 TSİ- Spor

Bu da bizim minik futsalcı Nehir Sare

Okul maçları organizasyonları tüm hızı ile sürerken bir birinden çekişmeli sportif etkinlikleri izlemeye aileler ve çocuklar da geliyor.

Bunlardan birisi de minik futsalcı Nehir Sare. Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni milli karatecimiz Merve Şengel’in Dünyalar güzeli kızı Nehir Sare salonun rengi oldu . Kartepe MTAL’nin futsalcı kızları alınan galibiyeti Nehir Sare’ye armağan ettiler. Minik Nehir’e 41 Kere Maşallah diyor, huzur dolu, sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyoruz.

Bugün 11:08 TSİ - Spor

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