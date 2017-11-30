Bunlardan birisi de minik futsalcı Nehir Sare. Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni milli karatecimiz Merve Şengel’in Dünyalar güzeli kızı Nehir Sare salonun rengi oldu . Kartepe MTAL’nin futsalcı kızları alınan galibiyeti Nehir Sare’ye armağan ettiler. Minik Nehir’e 41 Kere Maşallah diyor, huzur dolu, sağlıklı ve bereketli bir ömür diliyoruz.
Bugün 11:08 TSİ- Spor
Bu da bizim minik futsalcı Nehir Sare
Okul maçları organizasyonları tüm hızı ile sürerken bir birinden çekişmeli sportif etkinlikleri izlemeye aileler ve çocuklar da geliyor.
Bugün 11:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz