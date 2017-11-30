Genç Erkekler Futsal’da çeyrek finalistler belli oldu

7 MAÇ OYNANDI, BİR MAÇ YARIDA KALDI

Okullar Arası Genç Erkekler Futsal İl Birinciliği Grup maçları sonra ermesi sonrasında 16 takım bir üst tura yükseldi. Darıca Aslan Çimento Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi, Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi, Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi ve Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi rakiplerini yendi. Çeyrek final maçları bugün Hasan Gemici Spor Salonu ve Şehit Polis Recep Topaloğlu spor salonunda oynanacak.

OLAYLAR ÇIKTI

Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi-Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel Anadolu Lisesi maçında Darıca ekibi 3-1 öndeyken, Çayırova ekibi sporcularının rakip futbolculara saldırması sonrasında bitime 1.44 saniye kala, maç tatil edildi. Maçta Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Furkan Erdoğan ve Volkan Daşdemir ile Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Erdem Gökçen, Emircan Öztürtk, Oğuz Tuğlu ve Muhammet Ali Koca kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Lig Heyeti tarafından Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3-0 hükmen yenik sayılacak. Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi ile eşleşti.

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: 7 DERİNCE TİCARET LİSESİ: 6

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Celep ***, Kadir Yılmaz ***, Serdar Demirkaya ***

DARICA ASLAN ÇİMENTO MTAL: Yasin ***, Onur ***, İsa ****, Serhat ***, Atacan *** (Doğukan **, İlhan ***, Burak **, Gürhan ***, Turan ***)

DERİNCE TİCARET LİSESİ: Onur Ayrancı ***, Doğukan Kaba **, Okan ***, Zekican ***, Ali Macit *** (Doğukan Elden **, Fazıl **, Berke ***, Onur Karahancı **, Eren **, Batuhan **)

GOLLER: İsa (3) (Darıca Aslan Çimento MTAL), Doğukan Kaba, Okan ve Zekican (Derince Ticaret Lisesi)

NORMAL SÜRE: 3-3

PENALTI ATANLAR: Onur, Serhat, Turan ve Atacan (Darıca Aslan Çimento MTAL), Fazıl, Zekican ve Ali Macit (Derince Ticaret Meslek Lisesi)

PENALTI KAÇIRANLAR: İsa (Darıca Aslan Çimento MTAL), Doğukan Kaba ve Okan (Derince Ticaret Meslek Lisesi)

İLK YARI SKORU: 2-1

GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: 0ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KARTAL AL: 2

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Burak Celep ***, Serdar Demirkaya ***

GEBZE SÜLEYMAN DEMİREL AL: Caner **, Umutcan ***, Fatih **, Ömer ***, Burakcan *** (M. Enes **, Veli **, Yunus Emre **)

ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KARTAL AL: Mert Bozkurt ***, Furkan ***, Yaşar ***, Berat ***, Ruhi *** (Mehmet **, Hüseyin ***, Muhammet **, Hasan ***, Orkun **, Şora ***; Nihatcan **)

GOLLER: Furkan ve Yaşan (Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 0-1

KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: 6 GEBZE PAGEV MTAL: 0

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Celep ***, Kadir Yılmaz ***, Serdar Demirkaya ***

KÖRFEZ ORHANGAZİ AL: Atakan ***, Zafer ***, Abdülvahit ****, Onurhan ***, Burakhan *** (Engin **, Abdülkadir ***, Özkan ***, Oğuzhan **, Aygün ***, Abdullah **, Sertan ***)

GEBZE PAGEV MTA: Sabri **, Emrah **, Eyüp ***, Emirhan ***, Ahmet ** (Muharrem **, Mehmet **, Ali **, Salih **, Ömer **, Hasan ***, Ali Abdullah **)

GOLLER: Abdülvahit (3), Onurhan, Burakhan ve Sertan (Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 0-4

DARICA ANADOLİ İMAM HATİP LİSESİ: 3 ÇAYIROVA GOSB TADIM JALE YÜCEL MTAL: 0 (H)

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Burak Celep ***, Serdar Demirkaya ***

DARICA ANADOLİ İMAM HATİP LİSESİ: Burak ***, Muharrem **, Furkan *, M.Ali ***, Volkan * (Zafer **, İsa **, Kaan ***, Emrah **, Semih ***)

ÇAYIROVA GOSB TADIM JALE YÜCEL MTAL: Emircan *, Erdem *, Mustafa **, Oğuz *, Muhammet Ali * (Yunus ***, Oğuzhan **, Yusuf **, Alparaslan ***, Nihat **, Mesut ***, Emre **)

GOLLER: M. Ali (2) ve Furkan (Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi) Mesut (Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel MTAL)

İLK YARI SKORU: 1-0

KIRMZI KART: Furkan Erdoğan ve Volkan Daşdemir (Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi), Erdem Gökçen, Emircan Öztürtk, Oğuz Tuğlu ve Muhammet Ali Koca (Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel MTAL)

NOT: Maçta Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi 3-1 öndeyken Çayırova GOSB Tadım Jale Yücel Anadolu Lisesi sporcuların rakip futbolcular saldırması sonrasında bitime 1.44 saniye maç hakemler tarafından tatil edildi.

ÖZEL KAVRAM TEMEL LİSESİ: 1 BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MTAL: 6

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Celep ***, Kadir Yılmaz ***, Serdar Demirkaya ***

ÖZEL KAVRAM TEMEL LİSESİ: Umuthan **, Emirhan Can ***, A. Yiğit ***; Emirhan Sezai **, Buğra ** (Emirhan Demirkol **, Onur **, A. Emir **, Serhat **, Berke **, Sercan ***)

BAŞİSKELE SELİM YÜREKTEN MTAL: Yasin ***, Ali. Özgür ***, Kerem ***, Melih Adıyaman ****, Osman Emre *** (Melih Şentürk ***,, M. Emin **, Onur **, Kağan ***, Buğra ***, Bahadır **, S. Erdem **)

GOLLER: Sercan (Özel Kavram Temel Lisesi), Melih Adıyaman (3) ve Osman Emre (2) ve M. Emin (Başiskele Selim Yürekten MTAL),

İLK YARI SKORU: 0-3

BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 6 ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK AL: 2

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Burak Celep ***, Serdar Demirkaya ***

BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: Muhammet Borlak **, Mahmutcan **, Mehmet ***, Muhammet Kıraç ***, Hasan *** (Eren ***, Eyüp ***, Salih **, Emrah ***; Emre ***)

ÇAYIROVA ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK AL: Emirhan **, Muhittin ***, Bilal **, Berkay ***, Murat *** (Furkan **, Serkan **, Melih ***, Tolgahan **, Serdar ***, Durakhan **, Samet **)

GOLLER: Hasan (3) Mahmutcan: Muhammet Kıraç ve Emre (Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi), Serdar ve Murat (Çayırova Şehit İlham Küçüksolak Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 3-0

MUALLİM NACİ AL: 5 GÖLCÜK FATİH SULTAN MEHMET AL: 3

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Burak Celep ***, Kadir Yılmaz ***, Serdar Demirkaya ***

MUALLİM NACİ AL: Ensar ***, Caner ***, Tahsin ***, Selim ***, Talha *** (Halil İbrahim **, Hasan **, Y,. Enes **, Abdülsamet **, Kerem **, Hüseyin **)

GÖLCÜK FATİH SULTAN MEHMET AL: Çağatay ***, Furkan **, Nedim Can **, Süleyman ***, Emre ** (Muhammet **, Hasan **, Erkan **, Yunus **, Murat ***, Emirhan **

GOLLER: Selim ve Tahsin (Muallim Naci Anadolu Lisesi), Süleyman (2) (Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi)

NORMAL SÜRE: 2-2

PENALTI ATANLAR: Caner, Tahsin ve Talha (Muallim Naci Anadolu Lisesi), Muhammet (Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi)

PENALTI KAÇIRANLAR: Nedimcan, Emre ve Süleyman (Gölcük Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 2-2

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: 2 İZMİT GAZİ AL: 1

SALON: Şehit Polis Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Kadir Yılmaz ***, Burak Celep ***, Serdar Demirkaya ***

KARTEPE HAYRETTİN GÜRSOY SPOR LİSESİ: Enes ***, Uğur Enes ***, Cemal ***, Feridun **, Berkay *** (Ozan **, Kerem ***, Sezgin **)

İZMİT GAZİ AL: Samet ***, Bahadır **, Mertcan ***, Gökdeniz ***, Ahmet *** (Oğuzhan **, Serhat **, Metincan **, Abdullah **, Yunus **, Çağatay ***, Yavuzhan **)

GOLLER: Berkay ve Uğur Enes (Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi), Gökdeniz (İzmit Gazi Anadolu Lisesi)

İLK YARI SKORU: 1-0

GÜNÜN PROGRAMI (CUMA):

ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU

10.00 Derince Yenikent AL-Yahya Kaptan AL

10.45 Yahya Kaptan MTAL-Özel Murat Yıldırım AL

11.30 Darıca Neşet Yalçın AL-İzmit MTAL

12.15 Yarımca AL-İzmit 24 Kasım AL

HASAN GEMİCİ SPOR SALONU:

10.00 Darıca Aslan Çimento MTAL-Çayırova Şehit İlhan Kartal AL

10.45 Körfez Orhangazi AL-Darıca Anadolu İmam Hatip Lisesi

11.30 Başiskele Selim Yürekten MTAL-Başiskele Anadolu İmam Hatip Lisesi

12.15 Muallim Naci AL-Katrepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi