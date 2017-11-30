Tarhan hesap sordu! Meclis karıştı!

CHP grup önerisi olarak görüşülen önergede yerli otomobil için NEVS firmasına ödenen 47 milyon Avro’nun ne olduğunun araştırılması talep edildi.

47 MİLYON AVRO’YA 4 TANE FABRİKA KURULURDU…

Tahsin Tarhan, “47 milyon Euro çöpe gitti. 200 milyon TL ile 4 tane fabrika kurulur, bin kişi istihdam edilebilirdi. Maalesef yanlış uygulamalar sonucunda 7 yıldır yerli otomobili üretemeyen bir Türkiye tablosu ile karşı karşıyayız. Milyonlarca lira para harcanıyor ancak üretebildiğimiz tek bir şey yok. İşin daha hazin yani bu milyonlarca liraya ne olduğunu da bilmiyoruz” dedi.

BAKAN: SAAB İLE ANLAŞTIK, SAAB: ADIMIZI KULLANMAYIN…

"Hiçbir çalışma yapılmadan, Saab Marka hurda bir araç platformu Türkiye’ye getirilerek işte yerli otomobil denildi" diyen Tahsin Tarhan, "Merkezi dahi belli olmayan batık firma NEVS ile yerli otomobil için anlaşıldı. Saab 2012 yılında battı. Bu mu yerli otomobil dedik. Hiç kimse oralı olmadı. Nihayetinde ne oldu 47 Milyon Euro çöpe gitti.Dönemin bakanı, Türkiye’de her yerde dayanıklı olduğu için Saab’la anlaştık, Saab’ı seçtik diyor. Ancak Saab’ın basın sözcüsü otomobil projesi konusunda Türkiye ile herhangi bir çalışma veya anlaşmalarının olmadığını söylüyor. Türk bakan bizim ismimizi kullanmasın diyor. Bu kadar donanımlı bir ülkenin bu hallere düşürülmesi içler acısı" ifadelerini kullandı.

DEMOSUNA 1.700.000 AVRO VERİLEN ARACI GEBZE OTO SANAYİNDE BEDAVAYA ÜRETİRDİK

Konuşmasına devam eden Tarhan "Yerli otomobil için NEVS Firmasına ödenen 47 Milyon Avro’nun sadece Bir Milyon Yedi Yüz Bin Avrosu Demo Araç sözleşmesi için. Yetkililere defalarca seslenmemize rağmen kimse oralı olmadı. Madem sıfırdan değil hazır bir aracı makyajlayıp yerli otomobil diyecektik, Gebze Oto Sanayinde Demo bir aracı hiçbir ücret ödemeden yapabilirdik. Gazetelerde kamuflajlı bir şekilde tanıtımı yapılan tek bir arabanın maliyeti neredeyse 8 Milyon lira. Ayıptır, Yazıktır, Günahtır…" dedi.

BAKANLIĞI DÖNEMİNDE UYUYARAK TERÖR ÖRGÜTLERİNEİN DARBE YAPMASINA GÖZ YUMANLAR CHP’YE LAF SÖYLEYEMEZ.

Dönemin Bakanı Fikri Işık’ın her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nin projeyi gözden düşürmek için karşı çıktığını söylemesi üzerine yeniden söz alarak kürsüye çıkan Tahsin Tarhan “Bakanlığı döneminde uyuyarak terör örgütlerinin devlete darbe yapmaya kalkışmasını öngöremeyenler tarihe bu başarısızlıklarıyla geçmişlerdir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisini eleştirmek onlara düşmez” şeklinde konuştu.