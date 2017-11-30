Dümbüldek Suyu Derince’ye kazandırılıyor

Elektrik sıkıntısı gideriliyor

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un seçim vaatleri arasında yer alan Dümbüldek Suyu’nun Derince’ye kazandırılması noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Büyükşehir ve Derince belediyelerinin yaptığı ortak çalışmalar ile birlikte Dümbüldek Suyu mevkiinde yıllardır elektrik konusunda yaşanan sıkıntılar gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ihalenin ardından başlayan çalışmalarla Dümbüldek Mesire Alanı’na 2 adet trafo, 3 km enerji nakil hattı ve aydınlatma sistemi kuruldu.

Ekonomiye katkı sunacak

Derince’ye bağlı Karagöllü Mahallesi’nde yer alan ve böbrek taşlarından tansiyona, prostat başlangıcından jinekolojik rahatsızlıklara kadar her derde deva olan Dümbüldek Suyu mevkiine idari bina ve sosyal alanlar da inşa ediliyor. Sadece Kocaeli genelinde değil çevre illerden de şifa arayan kişilerin uğrak noktası olan Dümbüldek Suyu Mevkii, çalışmaların tamamlanmasının ardından çevre köylerin ekonomisine de katkı sunacak.