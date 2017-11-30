Dümbüldek Suyu Derince’ye kazandırılıyor

Elektrik sıkıntısı gideriliyor
Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un seçim vaatleri arasında yer alan Dümbüldek Suyu’nun Derince’ye kazandırılması noktasında çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Büyükşehir ve Derince belediyelerinin yaptığı ortak çalışmalar ile birlikte Dümbüldek Suyu mevkiinde yıllardır elektrik konusunda yaşanan sıkıntılar gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nce yapılan ihalenin ardından başlayan çalışmalarla Dümbüldek Mesire Alanı’na 2 adet trafo, 3 km enerji nakil hattı ve aydınlatma sistemi kuruldu.
Ekonomiye katkı sunacak
Derince’ye bağlı Karagöllü Mahallesi’nde yer alan ve böbrek taşlarından tansiyona, prostat başlangıcından jinekolojik rahatsızlıklara kadar her derde deva olan Dümbüldek Suyu mevkiine idari bina ve sosyal alanlar da inşa ediliyor. Sadece Kocaeli genelinde değil çevre illerden de şifa arayan kişilerin uğrak noktası olan Dümbüldek Suyu Mevkii, çalışmaların tamamlanmasının ardından çevre köylerin ekonomisine de katkı sunacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Korfezli - Önce cenesuyuna care bulsunlar su kokudan icilmiyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.