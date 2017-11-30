Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:46 TSİ- Siyaset

Dilovası'nda cam açmak imkansız!

CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, Dilovası’nda vatandaşların üzerine kömür yağdıran Kömürcüler OSB’yi meclise taşıdı.

Kocaeli ’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren ve ilçeye kömür tozu yağdırarak bölgede kanser riskini arttıran Dilovası OSB mecliste gündeme geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Dilovası’nda insanların ölümüne göz yumuluyor” dedi.

VATANDAŞ CAMINI DAHİ AÇAMIYOR

CHP Milletvekili Hürriyet, “Hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri gelişme riski 7 kat daha fazla olan Kocaeli'nin Dilovası ilçemizde Kömürcüler OSB'den yerleşim yerine kömür tozları yağıyor. Kömürcüler İhtisas Sanayi bölgesinde bulunan 15 kömür tesisi yılda yaklaşık 1,5-2 milyon ton arasında üretim faaliyeti gösteriyor. Kayapınar ve Turgut Özal mahallelerinde bulunan evlerin üzerine kömür yağması sebebiyle burada oturan vatandaşlarımız evlerinin camını dahi açamıyor üstelik burası hastane ve okulun hemen yakınında bulunuyor.

AKP ’Lİ VEKİLLER SÖZLERİNİ NE ZAMAN TUTACAK?

Dilovası’nda yaşayan insanların kömür tozlarını soluduğunu ve bu şekilde kansere yakalanma risklerinin katbekat arttığını da dile getiren Milletvekili Hürriyet, “Oradaki insanlarımız kömür solumak zorunda kalıyor ve maalesef ki kanser hastalığı ya da solunum enfeksiyonu sebebiyle hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanların bile bile ölümlerine göz yumulmamalıdır. Bir an önce önlem alınması şarttır. "Sizi bu tozun, pisliğin içinden kurtaracağız." diye söz veren AKP'li vekiller ne zaman sözlerini tutacaklardır?” açıklamasında bulundu.

Bugün 11:46 TSİ - Siyaset

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bakandan “kış lastiği” uyarısı: Yarın itibariyle takılacak mask
Bakandan “kış lastiği” uyarısı: Yarın itibariyle takılacak
Talus, mazbatasını aldı mask
Talus, mazbatasını aldı
ÖDP: Devlet aile şirketine dönüştü mask
ÖDP: Devlet aile şirketine dönüştü
DSP’den Çeker’e hayırlı olsun ziyareti mask
DSP’den Çeker’e hayırlı olsun ziyareti
Başiskele’de Karakuş dönemi mask
Başiskele’de Karakuş dönemi
Kars-Ardahan-Iğdır, Kocaeli'de tanıtılıyor mask
Kars-Ardahan-Iğdır, Kocaeli'de tanıtılıyor
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR