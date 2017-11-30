Dilovası'nda cam açmak imkansız!

Kocaeli ’nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren ve ilçeye kömür tozu yağdırarak bölgede kanser riskini arttıran Dilovası OSB mecliste gündeme geldi. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Dilovası’nda insanların ölümüne göz yumuluyor” dedi.

VATANDAŞ CAMINI DAHİ AÇAMIYOR

CHP Milletvekili Hürriyet, “Hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri gelişme riski 7 kat daha fazla olan Kocaeli'nin Dilovası ilçemizde Kömürcüler OSB'den yerleşim yerine kömür tozları yağıyor. Kömürcüler İhtisas Sanayi bölgesinde bulunan 15 kömür tesisi yılda yaklaşık 1,5-2 milyon ton arasında üretim faaliyeti gösteriyor. Kayapınar ve Turgut Özal mahallelerinde bulunan evlerin üzerine kömür yağması sebebiyle burada oturan vatandaşlarımız evlerinin camını dahi açamıyor üstelik burası hastane ve okulun hemen yakınında bulunuyor.

AKP ’Lİ VEKİLLER SÖZLERİNİ NE ZAMAN TUTACAK?

Dilovası’nda yaşayan insanların kömür tozlarını soluduğunu ve bu şekilde kansere yakalanma risklerinin katbekat arttığını da dile getiren Milletvekili Hürriyet, “Oradaki insanlarımız kömür solumak zorunda kalıyor ve maalesef ki kanser hastalığı ya da solunum enfeksiyonu sebebiyle hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu insanların bile bile ölümlerine göz yumulmamalıdır. Bir an önce önlem alınması şarttır. "Sizi bu tozun, pisliğin içinden kurtaracağız." diye söz veren AKP'li vekiller ne zaman sözlerini tutacaklardır?” açıklamasında bulundu.