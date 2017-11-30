Sekapark'a pazar mı kurulacak?

Kocaeli Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim oda binasında yaptığı açıklamayla yeni yapılan Doğu Kışla Pazar Yeri, yapılmak istenen yeni projeler ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Serim açıklamasında, “ 2014 yılında görevi devraldığımız günden bugüne ilk olarak 2010-2014 yılları arasında Kocaeli’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan odamızın kaybolmuş kurumsal kimliğini tekrar odamıza kazandırmak için gereken girişimler ve çalışmalar neticesinde odamızın itibarını yükselttik. Türkiye ’de ilk defa odamız ve federasyonumuzun girişimleri sonucu pazarcı esnafımızı Cumhurbaşkanımızın da katılmış olduğu esnaf şurasını Ankara ’da gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

TEMEL ATMA 9 ARALIK’TA

Konuşmalarına devam eden Serim, “Pazarcı esnafımızı Ankara’da bakanımız Fikri Işık ile beraber kahvaltıda bir araya getirdik. Her yıl Perşembe Pazarımızda Valimizin de katılmış olduğu iftar programları gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde pazarcı esnafımızın mağdur olacağı Kadıköy Kapalı Pazar Yeri Projesi iptal ettirilmiş olup pazarcı esnafımızın geleceğini kurtaracak olan Türkiye’ye örnek en güzel pazar yerlerinden biri olan Doğu Kışla Pazarımızı esnafımıza kazandırdık. Nasipse 9 Aralık Cumartesi günü saat 14.30’ da temel atma törenini gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

ADAYLIK İÇİN HENÜZ ERKEN

Serim konuşmalarının devamında, “Şimdiki hedefimiz Sekapark alanına kapalı bir pazar yeri çalışmalarına başladık. Başisekele’de, Kullar ve Yeniköy pazarlarını son model kapalı pazar yerlerine taşıdık. Yahya Kaptan Pazarı’nın aynı yerde kapalı olarak hizmetinin devamı ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bu işlerimizde bize yardımcı olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız Fikri Işık, Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmit Belediye Başkanımız’a ve tüm pazarcı esnafımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Ayrıca Serim Şubat ayının ortasında yapılması planlanan genel kurul için 735 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğunu belirtirken, 20 kişilik yönetim belirleneceğini sözlerine ekledi. Adaylık konusunda ise açıklamanın henüz erken olduğunu bildirdi.

PAZARCILAR DEVE KESECEK

Ahmet Serim son olarak Doğu Kışla Pazar yeri için çok emek harcadıklarını çok uğraştıklarını bu nedenle pazarcılar olarak deve keseceklerini belirtti. Serim, “Biz bir adak adadık ve bu işi başarıyla sonuçlandırdığımız için deve keseceğiz. Sağ solda konuşanlar var. Deve için pazarcılardan para topluyoruz diye biz kimseden para toplamıyoruz. O Pazar yeri hepimizin yeri pazarcı arkadaşlarımız odamız gerekli desteği zaten sağlıyor” dedi.