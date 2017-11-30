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Emek Partisi Genel Başkanı Kocaeli'de

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan Derince İlçe Örgütünün açılışı için şehrimize geliyor.

BÜYÜT

Emek Partisi EMEP Derince İlçe Örgütü 3 Aralık Pazar günü Genel Başkan Selma Gürkanın katılımıyla açılıyor. Şimdiden duyuru ve hazırlıkların yapıldığı açılış için bilgi veren EMEP Derince İlçe Başkanı Cüneyt Bingöl "Bir süredir Derince İlçe Örgütümüzün yeniden faaliyete geçmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. En son geçtiğimiz Pazar partimizin merkez kongresini Ankara 'da gerçekleştirdik ilimizden de iki otobüsle kongreye katıldık. Kongre sonrası açılışımızı yapacağız demiştik ve 3 Aralık'ta bunu yapacağız. Genel Başkanımız Selma Gürkan da bu açılışa katılacak. Bizler de bütün işçileri emekçileri gençleri kadınları yani tüm halkımızı bu açılışa bekliyoruz" ifadelerini kullandı. EMEP Derince İlçe Örgütü faaliyetlerini Çenedağ Mahallesi Tekiner Sokak No: 8/Cde sürdürecek. Açılış 3 Aralık Pazar günü saat 15.00'da gerçekleşecek.

Bugün 11:53 TSİ - Siyaset

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