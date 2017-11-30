Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 'nun başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( Türk-İş ), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ( TİSK ) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Türk-İş teklifini TÜİK'in rakamından sonra paylaşacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, konfederasyonlarının uzun yılardır Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini söyledi. Atalay, "1983, 1984, 1993, 2008 ve 2012 yıllarında işçi, işveren ve hükümet, asgari ücret rakamında mutabık kaldı. Gönlümüzden geçen yeni asgari ücretin bu yıl oy birliğiyle belirlenmesi ama maalesef bu son 35 yılda sadece beş kere gerçekleşti." dedi. İşveren tarafından yapılan açıklamaların mutabakatın sağlanmayacağı yönünde olduğunu belirten Atalay, asgari ücretteki artış tekliflerini TÜİK'in bir işçi için belirleyeceği "asgari geçim tutarı"nın ardından kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Yarın toplanacaklar

Yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş'i temsil edecek heyeti belirlediklerini ifade eden Atalay, heyetin TEKSİF Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeriye Nazlım, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ve Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı'dan oluştuğunu kaydetti.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.