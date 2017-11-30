Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:00 TSİ- Ekonomi

Kestanede verim %90 düştü! Çiftçi düşünceli...

Karamürsel’de, kestane mazı (gal) arısı ile biyolojik mücadele için çalışma başlatıldı.

Karamürsel'de kestane mazı arısı ile mücadele

Karamürsel Çevre Kültür Derneği (KARÇEV) tarafından Samanlı dağlarında başlatılan çalışmalarda, orman işçileri, köylüler ve dernek üyelerince oluşturulan ekipler kestane mazısı topladı. Toplanan yaklaşık 3 çuval mazı, mücadele için uygun parazitoit yetiştirilmek üzere Yalova 'daki Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı Kestane Gal Arısı Biyolojik Mücadele Laboratuvarına gönderildi. KARÇEV Başkanı Ahmet Akgüner, yaptığı açıklamada, kestane mazı arısının kestane ağaçlarının büyümesine, yeni sürgün, yaprak ve çiçek oluşumuna engel olduğunu belirterek, kestane mazı arısının neden olduğu hastalık dolayısıyla bu yıl verimin oldukça düştüğünü ifade etti.

Akgüner sözlerine şöyle devam etti:

''Samanlı dağlarının doğal zenginliklerinden kadim kestane ağacı yeni bir tehditle karşı karşıya. Kestane mazı arısının neden olduğu hastalık, bu yıl verimin yüzde 90 oranında düşmesine yol açtı. Mücadele için ilk adım geçen yıl Tepeköy Mahallesinde atılmıştır. Bu yıl daha etkin bir mücadele amaçlandı. Mücadele amacıyla Gölcük Orman Bölge Şefliği’nde ekim ayında toplantı düzenlendi. Kestane ağaçlarının Samanlı Dağları eko sistemi ve bölgenin oksijen ihtiyacı açısından büyük önem taşıyor. Hastalıkla mücadele bu bağlamda ele alınacak, sadece üreticileri değil bölge halkını ilgilendiren bir sorun. Tüm halkın duyarlı ve birlikte sahiplenmesi ile kestane ağaçlarını yaşatmak mümkün olacak.''

Bugün 13:00 TSİ AA Kocaeli- Ekonomi

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kömürde yeni dönem bugün itibariyle başladı mask
Kömürde yeni dönem bugün itibariyle başladı
Limanlara demiryolu bağlantısı istediler mask
Limanlara demiryolu bağlantısı istediler
En küçük evler Marmara Bölgesi’nde mask
En küçük evler Marmara Bölgesi’nde
Kestanede verim %90 düştü! Çiftçi düşünceli... mask
Kestanede verim %90 düştü! Çiftçi düşünceli...
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor mask
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Büyük ikramiye heyecanı başladı mask
Büyük ikramiye heyecanı başladı
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü... mask
Fıtık ameliyatı için geldiği hastanede öldü...
Uyuşturucu bir can daha aldı mask
Uyuşturucu bir can daha aldı
Jiletle bileklerini kesti! mask
Jiletle bileklerini kesti!
Kocaelispor'un borcu ödendi mask
Kocaelispor'un borcu ödendi
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı mask
"Kanalizasyona düşen at öyle kurtarılmaz" diyerek itfaiye erine saldırdı
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı mask
KOÜ'de operasyon! 3 gözaltı
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR