Kestanede verim %90 düştü! Çiftçi düşünceli...

Karamürsel Çevre Kültür Derneği (KARÇEV) tarafından Samanlı dağlarında başlatılan çalışmalarda, orman işçileri, köylüler ve dernek üyelerince oluşturulan ekipler kestane mazısı topladı. Toplanan yaklaşık 3 çuval mazı, mücadele için uygun parazitoit yetiştirilmek üzere Yalova 'daki Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanlığı Kestane Gal Arısı Biyolojik Mücadele Laboratuvarına gönderildi. KARÇEV Başkanı Ahmet Akgüner, yaptığı açıklamada, kestane mazı arısının kestane ağaçlarının büyümesine, yeni sürgün, yaprak ve çiçek oluşumuna engel olduğunu belirterek, kestane mazı arısının neden olduğu hastalık dolayısıyla bu yıl verimin oldukça düştüğünü ifade etti.

Akgüner sözlerine şöyle devam etti:

''Samanlı dağlarının doğal zenginliklerinden kadim kestane ağacı yeni bir tehditle karşı karşıya. Kestane mazı arısının neden olduğu hastalık, bu yıl verimin yüzde 90 oranında düşmesine yol açtı. Mücadele için ilk adım geçen yıl Tepeköy Mahallesinde atılmıştır. Bu yıl daha etkin bir mücadele amaçlandı. Mücadele amacıyla Gölcük Orman Bölge Şefliği’nde ekim ayında toplantı düzenlendi. Kestane ağaçlarının Samanlı Dağları eko sistemi ve bölgenin oksijen ihtiyacı açısından büyük önem taşıyor. Hastalıkla mücadele bu bağlamda ele alınacak, sadece üreticileri değil bölge halkını ilgilendiren bir sorun. Tüm halkın duyarlı ve birlikte sahiplenmesi ile kestane ağaçlarını yaşatmak mümkün olacak.''