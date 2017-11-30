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Bugün 13:18 TSİ- Siyaset

Kulfallı'dan Ayaz geçti

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, köy ziyaretlerine Kulfallı Köyü ile devam etti. Köy kahvesinde gerçekleştirilen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz , İzmit’in köylerini karış karış gezmeye devam ediyor. Başkan Ayaz ve ekibinin en son ki durağı Kulfallı Köyü oldu . Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Ayaz, köy sakinleriyle sohbet etti ve Mevlid Kandillerini kutladı. Ziyarette ilçe yöneticileri de hazır bulundu. Başkan Ayaz ve beraberindekiler köy ziyareti sonrasında, Arızlı’da Babasını kaybeden Derince Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Şen'e taziye ziyaretinde bulundu.

SAMİMİ KARŞILAMA

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen köy buluşmasında konuşan Hasan Ayaz, “Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte her gün farklı bir köyümüzde olmaya devam ediyoruz. Köylerimizi ziyaret ederek, hemşehrilerimizle bir arada olmaya gayret ediyor, hasbıhal ve istişare etme fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında bizleri her zaman güler yüzle karşılayan köy muhtarımıza ve köy sakinlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

‘TÜM KÖYLERİ ZİYARET EDECEĞİZ’

AK Parti iktidarıyla gelen hizmet kalitesinin köylerin mahalle statüsü kazanmasıyla itibaren taçlandırıldığını ifade ederek konuşmasını sürdüren Ayaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında yapılacak seçimlerine kadar "çalmadık kapı bırakılmayacak" talimatı üzerine AK Parti İzmit İlçe Teşkilatı olarak bütün köyleri ziyaret edeceğiz. Halkımızla içiçe olmaya taleplerini dinlemeye devam edeceğiz” dedi.

Bugün 13:18 TSİ - Siyaset

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